video suggerito

Chi è Martin Adam, eccentrico attaccante di cui tutti parlano dopo averlo visto a Euro 2024 Uno degli attaccanti dell’Ungheria è diventato popolarissimo sui social dopo l’ingresso in campo nel match con la Svizzera. Il suo nome è Martin Adam, che gioca in Corea del Sud. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

27 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella seconda partita degli Europei la Svizzera ha sconfitto per 3-1 l'Ungheria. Un successo convincente quello della squadra guidata da Yakin, che aggancia la Germania al comando del Gruppo A. Per i magiari una sconfitta sonora, che ora dà a Marco Rossi poche chance di passare direttamente agli ottavi. Tra i calciatori dell'Ungheria ce n'è uno che è diventato popolarissimo sui social, dove non si fa altro che parlare di Martin Adam, attaccante classe 1994 che gioca in Corea del Sud.

Martin Adam è subentrato in Ungheria-Svizzera

Quando il punteggio era di 2-1 per la Svizzera, il c.t. dell'Ungheria – l'ex difensore di Sampdoria e Brescia Marco Rossi, decide di mandare in campo Adam al posto di Milos Kerkez. In campo entra il numero 9 dell'Ungheria, un giocatore poco conosciuto ai più, che in men che non si dica conquista popolarità mondiale, perché i social lo eleggono rapidamente a beniamino.

Perché Adam è diventato rapidamente popolarissimo sui social

Martin Adam non è un bomber pure, ha segnato solo 3 gol in 23 partite con la sua nazionale, gioca da due in Corea del Sud, anche lì, al netto di due titoli nazionali, ha realizzato 17 gol in tre stagioni nella K-League. Quando le telecamere lo inquadrano la popolarità è dietro l'angolo. Il suo aspetto lo ha senz'altro aiutato. Una folta barba rossa e una stazza più da pallanuotista, ha iniziato giocando con il Vasas, che da calciatore.

Leggi anche La Polonia non ha più attaccanti per gli Europei 2024: hanno perso tre giocatori in sette giorni

Più centro boa che centravanti, ma attaccante vero visto che in carriera ha segnato più di 100 gol. Alto e forte, sguardo da duro. Su ‘X' (l'ex Twitter) i messaggi su Adam e le foto con l'attaccante magiaro proliferano, purtroppo c'è anche chi ironizza troppo – per la verità – sul suo fisico. Ma in ogni caso all'improvviso è spuntato Martin Adam, calciatore dell'Ulsan HD, che avrà modo probabilmente di tornare in campo già mercoledì prossimo per la partita con la Germania, che può essere già decisiva.

Chi è Martin Adam, il numero 9 dell'Ungheria

Nato nel novembre del 1994, Adam gioca a calcio da quando è un ragazzino e a 18 anni fa il suo esordio da professionista. Gioca con Vasas, Kaposvar e Paks prima di passare all'Ulsan HD, con cui ha vinto due volte il campionato della Corea del Sud.