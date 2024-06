La Svizzera parte col piede giusto a EURO 2024 con un super Aebischer: battuta 3-1 l’Ungheria

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

La Svizzera parte col piede giusto a EURO 2024 grazie alla vittoria per 3-1 sull'Ungheria di Marco Rossi. Gli elvetici grazie ad un ottimo primo tempo si sono assicurati tre punti fondamentali per il passaggio del girone e si piazzano alle spalle della Germania, avanti per differenza reti, nella classifica del Gruppo A.

La nazionale guidata da Murat Yakin è stata protagonista indiscussa della prima frazione a Colonia, interpretando in maniera perfetta il ‘piano gara' e reagendo da grande squadra dopo il gol degli ungheresi che ha riaperto il match nella ripresa.

Aebischer super contro l'Ungheria: per lui subito un record

Il vantaggio degli elvetici è arrivato con Dua, che batte da pochi passi Gulacsi su assist di Aebischer: la rete era stata inizialmente annullata per una presunta posizione di fuorigioco del giovanissimo attaccante ma dopo la revisione al VAR è arrivata la convalida.

La Svizzera ha trovato il raddoppio poco prima dell'intervallo con un bel gol del centrocampista del Bologna: conclusione a giro dal limite dell'area che non lascia scampo a Gulacsi. Esplode la gioia dei tifosi svizzeri a Colonia. Michel Aebischer è il primo giocatore svizzero a segnare una rete e fornire un assist nello stesso match agli Europei, secondo quanto riporta Opta.

L'Ungheria riapre il match della ‘RheinEnergieStadion' con Varga, che si riscatta dopo gli errori commessi in precedenza e batte Sommer; ma la Svizzera reagisce e occupa di nuovo bene il campo e nel recupero è arrivato il tris con Embolo.

Il tabellino di Ungheria-Svizzera

RETI: 12′ Duah, 45′ Aebischer, 66′ Varga, 93′ Embolo.

UNGHERIA (3-4-2-1): Gulacsi; Lang (46′ Bolla), Orban, Szalai; Fiola, A. Nagy (67′ Kleinheisler), Schafer, Kerkez (79′ Adam); Sallai (79′ Dardai), Szoboszlai; Varga. CT: Rossi

SVIZZERA (3-5-2): Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Widmer (68′ Stergiou), Xhaka, Freuler (86′ Rieder), Aebischer, Ndoye (86′ Siero); Duah (68′ Amdouni), Vargas. (74′ Embolo). CT: Yakin.

ARBITRO: Slavko Vinčić (SLO).