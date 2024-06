Duah è la vera sorpresa della Svizzera: ha debuttato con la nazionale solo undici giorni fa

video suggerito

Kwadwo Duah è la prima sorpresa degli Europei 2024: l'attaccante sta vivendo una favola inaspettata, conquistata grazie all'ottima stagione disputata con la maglia del Ludogorets. Nonostante si tratti di un classe '97 (quindi non proprio giovanissimo) il giocatore ha esordito con la Svizzera appena undici giorni fa e alla sua seconda presenza ha segnato il primo gol, aprendo il conto della sua Nazionale in questa competizione.

La favola di Duah: ha debuttato 11 giorni fa

Non è da tutti vivere un'esperienza così, eppure per il centravanti della Svizzera tutto è avvenuto così velocemente che anche metabolizzare un traguardo simile diventa difficile. Il suo è il primo gol segnato dalla nazionale elvetica agli Europei, eppure fino a pochi mesi fa nessuno si sarebbe potuto immaginare uno scenario simile.

Anche perché Duah non doveva essere lì. Nonostante abbia 27 anni (compiuti lo scorso febbraio), il giocatore non era nel giro della nazionale e nella scalata con la Svizzera si era fermato a qualche presenza con l‘Under 20. Non era lui il predestinato per guidare la sua nazionale eppure qualcosa è cambiato fino a trasformarlo nell'attaccante titolare.

Lo svizzero di origine ghanese ha debuttato con nella nazionale maggiore svizzera appena undici giorni fa, nella penultima amichevole pre-Europei vinta contro l'Estonia: appena 45′ in campo, seguiti poi dalla panchina contro l'Austria e dalla prima presenza da titolare in assoluto in una partita ufficiale.

Duah ha saputo sfruttare a meraviglia l'occasione che gli è stata concessa segnando il gol dell'1-0 contro l'Ungheria nella prima partita del girone, un traguardo che nessuno avrebbe mai immaginato: appena undici giorni fa si faceva fatica a prevedere una situazione simile, eppure l'attaccante ha potuto vivere il momento più bello trasformandosi nella prima sorpresa in assoluto di Euro 2024.