Florentino Perez rompe la sua regola principale al Real Madrid: fa una sorpresa ai calciatori In Champions League il Real ha giocato 12 partite, una in meno di tutta la scorsa edizione: per le vittorie contro City e Atletico il presidente Florentino Perez ha voluto fare uno strappo alla sua regola principale.

A cura di Ada Cotugno

Il Real Madrid punta alla vittoria della Champions League anche in questa stagione segnata dal nuovo format che ha aumentato il numero di partite innalzando lo spettacolo. Ai Blancos è stato richiesto uno sforzo maggiore, soprattutto perché hanno dovuto affrontare gli spareggi contro il Manchester City prima di superare l'Atletico Madrid agli ottavi di finale: quattro partite difficilissime che hanno premiato la squadra di Ancelotti e hanno portato Florentino Perez a rompere una delle regole principali della sua gestione.

Generalmente i bonus per la squadra vengono discussi con il capitano all'inizio della stagione e il presidente non premia mai i suoi giocatori per il passaggio del turno nelle varie competizioni, ma questa volta ha voluto fare una piccola eccezione. Secondo quanto riportato da Marca il numero uno del Real ha versato 250mila euro a ogni giocatore per l'accesso ai quarti di finale della Champions, una prima volta storica nella sua presidenza.

Il bonus di Florentino ai suoi giocatori

Ovviamente lo strappo alla regola ha le sue motivazioni: il presidente ha voluto elogiare gli sforzi della squadra in questa stagione in cui ha dovuto affrontare più partite del normale, quattro in più rispetto a un anno fa. Con le due in più previste dalla fase campionato della Champions e lo spareggio contro il City, il Real Madrid è arrivato a giocare 12 partite per arrivare ai quarti di finale della competizione mentre lo scorso anno aveva vinto il trofeo giocandone 13. Il percorso è diventato più tortuoso magli spagnoli sono comunque riusciti a superare tutte le difficoltà.

I bonus vengono decisi a tavolino prima dell'inizio del campionato e in generale vengono versati per la vittoria dei titoli, non per le partite specifiche. Florentino Perez però ha voluto contravvenire alla sua stessa regola. I giocatori però non andranno tutti i 250mila euro: anche il premio verrà tassato al 45% come accade per gli stipendi, dunque riceveranno circa 140mila euro pagati in due rate.