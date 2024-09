video suggerito

Manolas fa chiarezza e allontana l’idea di un possibile ritorno alla Roma: “Non c’è niente di vero” Kostas Manolas chiarisce le voci circa il suo possibile ritorno alla Roma. Il difensore greco su Instagram esce allo scoperto e annuncia: “Non c’è niente di vero”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Kostas Manolas alla Roma come un sogno di fine estate per i tifosi giallorossi. Un ritorno romantico alla corte di quel Daniele De Rossi che era stato capitano e compagno di squadra del greco in tante battaglie. Negli occhi ancora il colpo di testa contro il Barcellona in Champions che fece esplodere l'Olimpico a seguito della clamorosa rimonta giallorossa che eliminò i catalani. Per poche ore di fatto in tanti erano incuriositi dal possibile ingaggio di Manolas da parte della Roma a parametro zero con uno stipendio di circa 500mila euro per una sola stagione.

Ebbene pare proprio che nella notte però sia saltato tutto. A chiarire questa vicenda ci ha pensato lo stesso Manolas con una storia sul suo account Instagram. Il greco mostra una sua foto con la maglia della Roma con su scritta una nota: "Mi arrivano tantissimi messaggi da ieri e ringrazio tutti i tifosi romanisti per l'affetto dimostrato ma non c'è niente di vero su queste cose che leggo. Forza Roma!". Un epilogo inaspettato dato che fino a poche ore fa si dava per certo un suo ritorno in giallorosso certificato anche da una delle sue ultime storie prima di quella attuale.

La storia di Manolas su Instagram.

La storia di Manolas che aveva fatto intendere un suo ritorno alla Roma

Ebbene dopo una discussione interna a quanto pare la Roma ha scelto di non prendere Manolas. Colpi di scena a ripetizione in queste ore per quanto riguarda il mercato in entrata della Roma che è riuscita comunque a portarsi a casa due difensori importanti come Hermoso e Hummels capaci di dare a De Rossi anche la possibilità di mutare la sua Roma in un 3-5-2. Eppure era stato lo stesso Manolas su Instagram a far credere che un suo ritorno in giallorosso sarebbe stato imminente: "Certi amori non finiscono". In sottofondo la celebre canzone di Antonello Venditti.

Hummels chiude le porte a Manolas alla Roma

È evidente che dunque i contatti tra le parti c'erano stati ma evidentemente qualcosa non ha funzionato per portare a conclusione l'affare. La sensazione è che Manolas fosse solo un piano B nel caso in cui la trattativa per l'approdo di Hummels alla Roma saltasse all'ultimo. E invece il difensore tedesco è in arrivo in questi minuti nella Capitale per poter mettere la sua firma sul nuovo contratto che lo legherà ai giallorossi dopo essere finito tra gli svincolati al termine della passata stagione.