Come cambia la Roma dopo gli arrivi di Hummels ed Hermoso: De Rossi pronto a rivoluzionare il modulo La Roma potrebbe cambiare modulo dopo l’arrivo ufficiale di Hermoso e quello di Hummels in difesa con Manolas sullo sfondo. De Rossi pronto a passare gradualmente a una retroguardia a tre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Mats Hummels e Mario Hermoso alla Roma. Daniele De Rossi ottiene dal mercato due difensori centrali importanti ai quali potrebbe aggiungersi anche Kostas Manolas come frutto di un'operazione a basso chiesto che riporterebbe nella Capitale il greco. Inserimenti importanti per l'allenatore giallorosso che potrebbe anche pensare subito di accantonare il tanto amato modulo 4-3-3 trasformando la sua squadra con un 3-5-2. Un'idea, neanche così lontana, dettata proprio dall'arrivo di difensori centrali capaci di poter svolgere al meglio quel ruolo.

"Ovviamente ho giocato molte partite in una difesa a tre, ma ciò non toglie che possa adattarmi a qualsiasi altro tipo di modulo o posizione" ha detto subito Hermoso nella sua prima intervista rilasciata ai canali ufficiale della Roma. Un'indicazione in più su quanto possa essere reale la trasformazione tattica dei giallorossi magari già a partire dalla prima partita dopo la pausa nazionali. Il 3-5-2 rappresenta inoltre un modulo ideale anche per Paulo Dybala che farebbe da spalla come seconda punta a Dobvyk lasciato troppo isolato nelle ultime uscite.

Con Hummels anche Manolas può fare il suo ritorno alla Roma.

Il 3-5-2 della Roma potrebbe agevolare tatticamente anche Dybale e Dovbyk

La necessità della Roma di passare alla difesa a tre nasce probabilmente anche dalla mancanza di terzini capaci di poter lavorare al meglio con una retroguardia a quattro. De Rossi in un colpo solo potrà invece garantirsi un pacchetto arretrato con elementi già rodati a giocare a tre e con un attacco che potrebbe beneficiarne tantissimo dopo il passaggio di Dybala a seconda punta al fianco del centravanti ucraino. De Rossi può davvero pensare a questo cambiamento tattico, non magari in maniera definitiva ma adattandosi a seconda degli avversari.

Dybala pronto a beneficiare del cambio modulo.

Le altre soluzioni difensive della Roma oltre ai nuovi arrivati

Oltre a Hermoso, Hummels e probabilmente anche Manolas, la Roma in difesa come centrali ha chiaramente pure Mancini e Ndicka visto che Smalling è stato ufficialmente ceduto. Tanti centrali che chiaramente sembrano essere maggiormente capaci di interpretare un modulo a tre, ma sarà da capire in che modo De Rossi vorrà attuare questo cambiamento tattico. Sicuramente ci vorrà del tempo, poiché gli ultimi arrivati avranno bisogno di allenamenti e preparazione fisica ideale per mettersi al passo con gli altri ma nel frattempo è stato compiuto il primo passo.