video suggerito

Manolas torna alla Roma, contatti in corso per la chiusura dell’operazione: le cifre e i dettagli La Roma lavora per il ritorno di Kostas Manolas in giallorosso: i contatti tra le parti sono in corso, la chiusura dell’operazione è vicina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Roma lavora per il ritorno di Kostas Manolas in giallorosso: i contatti tra le parti sono in corso, il club capitolino è disposto ad offrire al difensore greco un contratto di un anno a 500 mila euro.

La squadra capitolina sta per chiudere anche Mats Hummels, dopo essersi assicurata Mario Hermoso, e ora potrebbe riportare a Trigoria anche una vecchia conoscenza come Manolas. Il difensore greco è svincolato e con una storis su Instagram, poi cancellata, che faceva presagire qualcosa sul suo possibile ritorno.

La Roma lavora per il ritorno di Manolas: le cifre e i dettagli

La notizia è stata riportata da Sky Sport.

Leggi anche Il calciomercato della Roma non è finito, dopo Hermoso può arrivare uno tra Hummels e Manolas

Hermoso si presenta alla Roma: "Era quello che volevo a livello sportivo"

Mario Hermoso oggi si è allenato in solitaria a Trigoria e si è raccontato così nella sua prima intervista ufficiale da giallorosso: "È un grande club, ha una grande storia, l'entusiasmo dei tifosi, è simile a quello che ho vissuto all'Atletico. Era quello che volevo a livello sportivo. De Rossi? Da calciatore ha rappresentato il cuore e la voglia di lottare, la capacità di tenere sempre accesa la fiamma. Come allenatore basta vederlo con le sue esultanze e come vive le partite. Quella che vuole costruire è una squadra importante, solida".