Hummels alla Roma, cosa manca per l’ultimo colpo di mercato dei giallorossi: i dettagli della trattrativa

A cura di Vito Lamorte

Mats Hummels è sempre più vicino alla Roma. Il difensore tedesco è svincolato e dopo essere stato accostato a diversi club, anche italiani, nella sessione di mercato appena conclusa, sembra pronto a firmare per il club giallorosso.

La squadra di Daniele De Rossi ha bisogno di un centrale di difesa forte e di esperienza e ha individuato nel profilo dell'ex Borussia Dortmund e Bayern Monaco le caratteristiche giuste per completare il pacchetto arretrato dopo l'arrivo di Mario Hermoso.

Cosa manca per Hummels alla Roma: i dettagli della trattativa

La Roma sarebbe pronta a chiudere l'operazione con Mats Hummels; offerto al calciatore tedesco un contratto di un anno e mancherebbe solo ultimi dettagli da definire per concludere la trattativa. Le cifre dell’ingaggio si aggirano intorno ai 3 milioni di euro, bonus compresi. A dare la notizia è Sky Sport.

La decisione del club giallorosso di rimettere in piedi questa pista, che sembrava ormai abbandonata, è arrivata nelle scorse ore e nel giro di poco tempo si è arrivati quasi alla chiusura. Se tutto si chiuderà nelle prossime ore, il difensore tedesco potrebbe unirsi presto alla squadra di De Rossi per conoscere ambiente e compagni, oltre a dare il suo apporto di esperienza e solidità alla difesa giallorossa già dalla ripresa del campionato.

Hummels dopo Hermoso: la nuova difesa della Roma

Dopo Hermoso potrebbe arrivare anche Hummels e così Ghisolfi ridisegna la difesa della Roma. Dopo l'uscita di Smalling, che è volato in Arabia, il direttore sportivo dei giallorosso ha voluto completare il pacchetto arretrato a disposizione di De Rossi con l'ex Atletico Madrid e nelle prossime ore dovrebbe arrivare anche il campione del mondo con la Germania ai Mondiali del 2014 in Brasile. Lo spagnolo e il tedesco andranno a comporre il pacchetto di difensori centrali con Mancini e Ndicka, che sono già in rosa e hanno giocato tutte e tre le prime partite di campionato.