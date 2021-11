L’ultima notte di Wanda e Icardi a Dubai: “È stato indimenticabile” Una luna di miele di 4 giorni negli Emirati Arabi, così Wanda Nara e Mauro Icardi hanno sancito la pace definitiva e salvato il matrimonio. Nella stanza c’era una sorpresa.

Una seconda luna di miele per lasciare tutto alle spalle. A Dubai, isolati da tutti e da tutto, Mauro Icardi e Wanda Nara hanno messo una pietra sopra alle voci, ai sospetti, al flirt sempre negato e al tradimento non consumato dal marito con Eugenia la China Suarez, ai colpi di scena come il ritorno in auge di Maxi López e la pace legale sancita con la ex moglie, al chiacchiericcio del gossip che si è scatenato a corredo anche delle rivelazioni più pruriginose come i video spediti dall'attrice al calciatore oppure la complicità del cognato che ha dormito in auto per reggergli il gioco.

Non c'è più rischio che la separazione annunciata sui social si tramuti in divorzio, con conseguenze economiche durissime considerate anche le posizioni e i ruoli di entrambe nella società di famiglia che detiene i diritti sui contratti. In quattro giorni al caldo degli Emirati Arabi, coccolati dal lusso e dal clima, Wanda e Maurito si sono guardati negli occhi e hanno ritrovato quella serenità che finora era mancata per chiudere con il recente passato e superare a burrasca sentimentale. "Viviamo momenti unici che sono per sempre", le parole dell'attaccante dedicate alla consorte.

Quattro giorni culminati con il romantico addio dell'ultimo giorno scandito da rose rosse, palloncini colorati a forma di cuore, una bottiglia di champagne, una poesia scritta dal giocatore, le foto della coppia e dei figli (Francesca, 6 anni, e Isabella, 5, ma anche Valentino, 12, Constantino, 10 e Benedicto , 9, la prole che la manager ha avuto con l'ex marito Maxi López). "La cosa più preziosa che possiamo avere è una famiglia – ha scritto Wanda in una story su Instagram -. E vi posso assicurare che la mia è la più bella".

La vacanza da sogno, quei giorni presi per staccare dal resto del mondo, approfittando anche della pausa dei campionati, sono serviti alla coppia per riconciliarsi definitivamente. Non esiste più China che possa mettere becco e zizzania tra moglie e marito. Non c'è più alcuna ombra e quel "mi ha tradita" pronunciato in un momento di rabbia è seppellito nel profondo del cuore. Mauro e Wanda sono tornati a Parigi e questa volta per restarci insieme. "Dopo quattro giorni indimenticabili torniamo a casa – il messaggio condiviso dall'argentino, ex Inter – ci aspettano le cinque persone più importanti della nostra vita". E vissero felici e contenti. O no? Fino alla prossima puntata.