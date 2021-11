Un dettaglio conferma la pace tra Wanda Nara e Mauro Icardi: “Da Dubai con tanto amore” Mauro Icardi e Wanda Nara certificano la pace dopo settimane complicate per il loro rapporto: la coppia con un video sui social da Dubai conferma riconciliazione.

A cura di Vito Lamorte

Quasi un mese fa è scoppiato un gran polverone tra Wanda Nara e Mauro Icardi a causa del presunto tradimento con Eugenia Suárez e i due sono stati attenzionati molto da vicino. Ogni passo che fanno, insieme o separatamente, diventa virale. Di poche ore fa l'ultimo post sui social del giocatore del Paris Saint-Germain, che conferma la riconciliazione con la moglie: l'attaccante argentino ha condiviso un video in cui è abbracciato a Wanda e il post è accompagnato dalla didascalia "Da Dubai con tanto amore".

La coppia ha approfittato della pausa per le gare di qualificazione ai Mondiali del 2022, per le quali Maurito non è stato convocato, per un viaggio tra coccole e lusso: i due sono volati, ovviamente in prima classe, a Dubai e dall'aereo Wanda ha condiviso le prime immagini dei suoi momenti di relax, che non vedevano coinvolto Icardi e in tanti hanno subito pensato ad un altro momento di tensione tra i due. Soltanto in un secondo momento l'imprenditrice e showgirl argentina ha mostrato il suo compagno e un bicchiere di champagne a corredo della sua stories.

Secondo la giornalista argentina Débora D'Amato, il giocatore di Rosario ha concesso a Wanda i diritti su tutti i suoi contratti, presenti e futuri, nonché sulle sue proprietà: in questo modo Wanda è diventata l'unica proprietaria di un enorme patrimonio e di tutte le fonti di business del marito. La cessione è avvenuta in nome della società World Marketing Football, una SRL che i hanno fondato insieme al loro arrivo a Milano e di cui la modella l'è unica azionista. Nell'enorme patrimonio della coppia si annoverano un attico a Milano e la casa sul Lago di Como, oltre alle royalties di immagine presenti e future.

Nei giorni scorsi erano usciti altri particolari sul presunto flirt del calciatore con Eugenia Suarez ma la situazione in casa Nara-Icardi sembra essere rientrata definitivamente. Dopo giorni in cui Wanda si mostrava "senza l'anello", oggi lo mette in mostra in maniera evidente per certificare la pace.