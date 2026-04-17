Lucca bocciato dal Nottingham, non gioca da un mese: tornerà al Napoli alla fine della stagione

Nelle ultime cinque partite di campionato Lucca non è stato neanche convocato dall’allenatore: è ai margini del progetto del Nottingham e tornerà al Napoli in estate.

Lorenzo Lucca resta ai margini del Nottingham Forest in campionato e in Europa nonostante sia stato preso in prestito nel mercato di gennaio. La sua avventura in Premier League è durata meno di un mese, giusto il tempo di giocare tre partite e poi essere escluso dai convocati per il resto della stagione: è una situazione strana e preoccupante per l'attaccante che anche nei quarti di finale di Europa League è rimasto a guardare i suoi compagni dalla panchina senza scendere in campo nemmeno un minuto.

La bocciatura è arrivata poche settimane dopo il prestito concretizzato dal Napoli e chiaramente gli inglesi non eserciteranno il diritto di riscatto al termine della stagione. Diventerà un grande problema per il mercato in uscita degli azzurri che la scorsa estate lo avevano preso dall'Udinese per circa 35 milioni di euro (9 milioni prestito oneroso e 26 obbligo riscatto).

Lucca non ha convinto al Nottingham

Lucca non convince il Nottingham

È la storia di un flop a cui sono bastate soltanto tre partite prima di essere messo da parte. L'avventura di Lucca al Nottingham si chiuderà alla fine di questo campionato ma formalmente è durata soltanto un mese: ha giocato tre partite in Premier League, di cui una da titolare, ha segnato all'esordio e poi è stato escluso continuamente dalla lista dei convocati di Vitor Pereira. Fin qui ha saltato cinque partite, tutte cruciali per la salvezza della squadra che è fuori dalla zona rossa ma non ancora al sicuro dalla retrocessione.

Anche in Europa League la situazione non va meglio perché l'unica partita giocata per intero è stata il ritorno degli ottavi di finale contro il Midtjylland, durato 120 minuti, ma poi Lucca è stato lasciato nuovamente in panchina per entrambe la gare dei quarti. Si presume che accadrà lo stesso nella semifinale tutta inglese contro l'Aston Villa, una delle favorite del torneo, dove l'italiano potrebbe essere escluso ancora una volta.

Il flop in Premier League

Non c'è nessuna spiegazione ufficiale ma è chiaro che Lucca sia stato bocciato immediatamente dal suo nuovo allenatore che gli ha dato pochissimo margine di tempo per convincerlo. Resterà forse una delle alternative per l'Europa, ma l'andamento gli dà pochissime speranze per il campionato: cinque partite trascorse in tribuna a meno di tre mesi dal suo arrivo sono un segnale preoccupante, soprattutto per il Napoli che in estate se lo ritroverà in casa. Di sicuro non verrà riscattato dal Nottingham che, in caso di salvezza, punterà su un profilo migliore rispetto all'italiano.