Lucca scaricato dal Nottingham Forest, è fuori dai convocati: non verrà riscattato in estate

Forse è ancora presto per tirare le somme, ma le idee al Nottingham Forest sono piuttosto definite. E non potrebbe essere altrimenti visto che la squadra è due punti sopra alla zona retrocessione e rischia seriamente di finire in Championship per un passo falso di troppo: l'arrivo nel mercato di gennaio di Lorenzo Lucca non ha salvato la situazione e l'attaccante è già finito ai margini del progetto con una bocciatura.

Avrebbe ancora tempo a sufficienza per far cambiare idea a tutti, ma per il momento il riscatto sembra un'idea impossibile. Nella partita persa contro il Brighton il giocatore di proprietà del Napoli non è stato neanche convocato e in settimana, durante la partita di ritorno degli spareggi di Europa League contro il Fenerbahce, è stato sostituito all'intervallo.

Lorenzo Lucca in allenamento con il Nottingham

Lucca bocciato dal Nottingham dopo un mese

La sua avventura inglese è durata pochissimo ed è destinata a finire in estate, dato che il club difficilmente pagherà 35 milioni di euro per riscattarlo. Ha giocato tre partite in Europa League segnando un gol al debutto, ma poi è rimasto a secco e non ha convinto nessuno: i tifosi del Nottingham lo hanno bocciato, così come sono insoddisfatti del lavoro portato davanti dalla dirigenza che ha fatto tutte scelte sbagliate, finendo dalla zona Europa League dello scorso anno a quella della retrocessione che ora è distante due punti.

Il rischio di scendere in Championship è concreto, così come la possibilità che il Napoli possa trovarsi Lucca alla porta la prossima estate. L'attaccante non è stato convocato contro il Brighton, nonostante sia stato comprato per giocare come titolare, e la sua situazione è fortemente in bilico. Non ha convinto in campo e neanche fuori, dato che ha avuto alcuni atteggiamenti non meglio chiariti che non sono piaciuti per niente alla società, una combinazione di fattori letale e che ha portato il Nottingham a prendere già una decisione.