Calcio
video suggerito
video suggerito

Lucca scaricato dal Nottingham Forest, è fuori dai convocati: non verrà riscattato in estate

Il Nottingham ha già bocciato Lucca, destinato a tornare al Napoli in estate: nell’ultima partita di Premier League contro il Brighton non è stato neanche convocato.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Ada Cotugno
0 CONDIVISIONI
Immagine

Forse è ancora presto per tirare le somme, ma le idee al Nottingham Forest sono piuttosto definite. E non potrebbe essere altrimenti visto che la squadra è due punti sopra alla zona retrocessione e rischia seriamente di finire in Championship per un passo falso di troppo: l'arrivo nel mercato di gennaio di Lorenzo Lucca non ha salvato la situazione e l'attaccante è già finito ai margini del progetto con una bocciatura.

Avrebbe ancora tempo a sufficienza per far cambiare idea a tutti, ma per il momento il riscatto sembra un'idea impossibile. Nella partita persa contro il Brighton il giocatore di proprietà del Napoli non è stato neanche convocato e in settimana, durante la partita di ritorno degli spareggi di Europa League contro il Fenerbahce, è stato sostituito all'intervallo.

Lorenzo Lucca in allenamento con il Nottingham
Lorenzo Lucca in allenamento con il Nottingham

Lucca bocciato dal Nottingham dopo un mese

La sua avventura inglese è durata pochissimo ed è destinata a finire in estate, dato che il club difficilmente pagherà 35 milioni di euro per riscattarlo. Ha giocato tre partite in Europa League segnando un gol al debutto, ma poi è rimasto a secco e non ha convinto nessuno: i tifosi del Nottingham lo hanno bocciato, così come sono insoddisfatti del lavoro portato davanti dalla dirigenza che ha fatto tutte scelte sbagliate, finendo dalla zona Europa League dello scorso anno a quella della retrocessione che ora è distante due punti.

Leggi anche
Tudor viene ignorato dai giocatori del Tottenham a bordocampo: la prima partita a Londra è surreale

Il rischio di scendere in Championship è concreto, così come la possibilità che il Napoli possa trovarsi Lucca alla porta la prossima estate. L'attaccante non è stato convocato contro il Brighton, nonostante sia stato comprato per giocare come titolare, e la sua situazione è fortemente in bilico. Non ha convinto in campo e neanche fuori, dato che ha avuto alcuni atteggiamenti non meglio chiariti che non sono piaciuti per niente alla società, una combinazione di fattori letale e che ha portato il Nottingham a prendere già una decisione.

Calcio
Premier League
0 CONDIVISIONI
Immagine
Serie A
La Juve rimonta la Roma, Gatti gela l'Olimpico in pieno recupero: lotta Champions aperta
Spalletti: "Dopo 35 anni di panchina credi sempre di poterla recuperare. Io vivo per il quarto posto"
Cos'è successo dopo il gol di Wesley: Spalletti entra in campo, battibecco con Ndicka
Simeone omaggia Sal Da Vinci dopo il gol alla Lazio, Zapata chiude la pratica: D'Aversa parte bene al Toro
Il Sassuolo fa l'impresa contro l'Atalanta: Grosso la vince giocando quasi tutta la partita in dieci
Il Milan torna a vincere, ma che fatica: 2-0 a Cremona con Pavlovic e Leao a segno nel recupero
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views