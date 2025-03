L’UEFA rilascia il video decisivo sul rigore di Alvarez e il doppio tocco: ora è tutto chiarissimo

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

Dubbi, polemiche e veleni sul contestatissimo doppio tocco di Julian Alvarez in occasione del calcio di rigore tirato nella sequenza finale che ha deciso l'ottavo di Champions League tra Real Madrid e Atletico Madrid sono stati spazzati via in maniera definitiva dall'UEFA, che il giorno dopo ha diffuso un comunicato con allegato un nuovo video del penalty in questione. Dal filmato, che riprende il tiro da un'altra angolazione rispetto a quelle finora circolate, si vede in maniera chiarissima come sono andate davvero le cose. Il doppio tocco c'è stato, è netto. Il VAR ha dunque deciso correttamente, le lamentele dell'Atletico e di Simeone non hanno ragion d'essere.

Il nuovo video diffuso dall'UEFA sul rigore calciato da Julian Alvarez: il doppio tocco è chiarissimo

La dinamica dell'azione di tiro del 25enne attaccante argentino si disvela adesso in modo plastico: è il piede d'appoggio prima di calciare, ovvero il sinistro, a spostare leggermente il pallone nel momento in cui si pianta sul terreno, toccandolo dunque poco prima che il piede destro lo colpisca indirizzandolo nella rete di Courtois. Le immediate proteste dei giocatori del Real ci avevano visto giusto, così come poi confermato dal VAR.

"L'Atletico Madrid ha chiesto spiegazioni alla UEFA in merito all'incidente che ha portato all'annullamento del calcio di rigore calciato da Julian Alvarez al termine della partita di ieri di UEFA Champions League contro il Real Madrid – recita la nota del massimo ente continentale – Sebbene minimamente, il giocatore ha toccato la palla usando il piede d'appoggio prima di calciarla, come mostrato nel videoclip allegato. In base alla regola attuale (Regole del gioco, Legge 14.1), il VAR ha dovuto richiamare l'arbitro segnalando che il gol doveva essere annullato".

L'UEFA annuncia la volontà di cambiare la regola

Ma il comunicato dell'UEFA contiene anche una postilla molto importante, ovvero l'annunciata volontà di cambiare la regola in questione: "La UEFA avvierà discussioni con la FIFA e l'IFAB per determinare se la regola debba essere rivista nei casi in cui un doppio tocco sia chiaramente involontario". Sarebbe stato evidentemente questo il caso, visto che Alvarez non voleva certo sollevare il pallone per calciarlo con più potenza (‘trucco' usato da Cristiano Ronaldo), ben sapendo che avrebbe commesso un'irregolarità.