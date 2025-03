video suggerito

Simeone furibondo dopo Atletico-Real: "Chi lo ha visto alzi la mano. Chi alza la mano? Nessuno?" Diego Simeone scatenato dopo Atletico-Real di Champions in conferenza stampa. L'allenatore incalza i giornalisti e li invita a dire la verità sul contestato rigore annullato ad Alvarez con il VAR.

A cura di Marco Beltrami

Il rigore di Julian Alvarez, annullato dal Var per un doppio tocco del pallone al momento della battuta, ha fatto arrabbiare e non poco Diego Simeone. Dopo l'eliminazione del suo Atletico Madrid per mano del Real, l'allenatore argentino ha voluto incalzare tutti i giornalisti presenti in sala stampa proprio sull'episodio del penalty costato carissimo ai Colchoneros. Ancora in preda alla trance agonistica, il Cholo ha dimostrato di avere un'idea differente rispetto a quella degli arbitri, e lo ha fatto alla sua maniera.

Simeone infuriato per il rigore di Alvarez annullato con il VAR in Atletico-Real

Dopo aver invitato tutti i tifosi dell'Atletico ad alzare la testa e applaudire comunque i suoi giocatori con ampi gesti, Diego Simeone si è spostato davanti ai microfoni. Visibilmente nervoso l'ex centrocampista che si è mostrato stupito innanzitutto per la decisione di cancellare un rigore segnato durante la lotteria dei penalty: "A quanto pare, l'arbitro dice che Julian tocca la palla, ma la palla non si muove. Non ho mai visto il VAR rivedere un rigore in una serie di penalty".

Simeone scatenato in conferenza stampa, incalza i giornalisti dopo il derby di Madrid di Champions

Tornando poi sull'episodio, un incontenibile Simeone ha rincarato la dose tirando in ballo i presenti sul rigore di Alvarez: "Ho una domanda per voi, forse l'avete visto. L'avete visto? Cosa hanno visto loro, cosa? L'ha toccata due volte o no? Cosa avete visto e come rimbalza la palla". Una domanda ripetuta a più riprese: "Non abbiate paura, lo chiedo a voi, avanti: chiunque ha visto che Julian tocca il pallone due volte alzi la mano. Chi la alza? Forza, forza! Chi la alza? Ehi, nessuno la solleva?".

Le immagini smentiscono Simeone, il doppio tocco sul rigore di Alvarez c'è stato

In realtà però le immagini della moviola sembrano smentire Diego Simeone. Infatti si può notare come Julian Alvarez prima di perdere l'appoggio e scivolare, con il piede sinistro al momento dell'impatto del destro con il pallone sfiori lo stesso. Ecco allora che dopo il tiro, la sfera passa proprio sul sinistro e assume una traiettoria imparabile per Courtois.

Ceballos risponde a Diego Simeone sui social

Se in sala stampa tutti i giornalisti hanno evitato di rispondere a Simeone, c'è chi l'ha fatto sui social e si tratta di un giocatore del Real Madrid. Dani Ceballos ha postato il video della conferenza dell'allenatore dell'Atletico, accompagnata dall'emoticon della mano alzata. Atletico-Real dunque è tutt'altro che finita.