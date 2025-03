video suggerito

Cristiano Ronaldo usa un trucco sui rigori ma non è mai stato fermato come Alvarez: è tutto legale Cristiano Ronaldo ha utilizzato uno stratagemma speciale sui calci di rigore sfruttando il piede d'appoggio. Nel suo caso le cose sono andate sempre bene, non come ad Alvarez in Atletico-Real.

A cura di Marco Beltrami

Il derby di Champions tra l'Atletico e il Real Madrid è stato contraddistinto dal caso del rigore annullato con il VAR a Julian Alvarez, reo di un doppio tocco del pallone in occasione della battuta. Mentre impazzano le polemiche soprattutto sponda Colchoneros, bisogna sottolineare la sfortuna dell'argentino che con il piede d'appoggio a sfiorato la sfera, finendo poi per toccarla nuovamente con il sinistro dopo la battuta di destro. A proposito di questa situazione c'è anche chi ha usato proprio il "piede d'appoggio" in modo particolare e funzionale, con un trucco diventato letale sui calci di rigore. Stiamo parlando di Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo e il trucco sui calci di rigore con il piede d'appoggio

Se l'ex Manchester City è stato castigato da una piccola scivolata che gli ha fatto toccare il pallone di fatto due volte, il portoghese ha utilizzato uno stratagemma sui rigori sfruttando entrambi i piedi, toccando però la sfera una sola volta. In pratica, la stella ex Manchester United, Real Madrid e Juventus, attualmente all'Al Nassr, prima di colpire di destro dagli undici metri, arrivava sul dischetto con il piede d'appoggio vicino al pallone.

Calpestando il terreno con il sinistro in maniera decisa, Ronaldo provocava un movimento della zolla che faceva sollevare il pallone di poco più di un centimetro. Con il destro di fatto CR7 poi concludeva approfittando del sollevamento in aria della sfera che quindi acquisiva maggiore potenza. Ne uscivano dunque spesso e volentieri traiettorie imparabili per i portieri, con un'impatto perfetto tra il piede del portoghese e il pallone. Un trucco tutt'altro che semplice visto che bisogna calcolare bene le distanze, dosare bene il colpo dato con il piede d'appoggio e impattare nel migliore dei modi.

La testimonianza di Rio Ferdinand sui rigori speciali di Cristiano Ronaldo

Quello che è certo è che per Ronaldo questa tipologia di battuta non era certo casuale, ma assolutamente studiata e voluta. Ne ha parlato infatti un suo ex compagno di squadra ai tempi del Manchester United, ovvero Rio Ferdinand. L'ex difensore inglese nel 2018 dichiarò: "Giuro che è tutto vero, lo fa apposta. Lo faceva anche durante gli allenamenti dello United". E chissà se il povero Alvarez magari non puntava proprio a replicare la giocata di Ronaldo contro il Real Madrid. Le cose però nel suo caso sono andate decisamente male.