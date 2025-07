video suggerito

Kiko Casilla racconta la munificenza di Ronaldo: "Un superuomo. Regalò a tutti iPhone e Apple Watch" Kiko Casilla è stato per tre anni e mezzo il portiere di riserva del Real Madrid. Casilla ha avuto modo di giocare anche con Cristiano Ronaldo, che ha incensato ricordando alcuni episodi del passato.

A cura di Alessio Morra

Gli ex calciatori, ormai, sono diventati in gran parte dei chiacchieroni e interviste o podcast svelano qualcosa del passato, non solo del loro in senso stretto. Kiko Casilla, che è stato per tre anni e mezzo uno dei portieri di riserva del Real Madrid, ha parlato della sua carriera, della sua vita con i ‘blancos' e si è soffermato sulla grande generosità di Cristiano Ronaldo, che fuori dal campo si è comportamento spesso in modo esemplare.

"Chiedetegli qualcosa e lui ve la darà"

Casilla è stato un buon portiere, titolare all'Espanyol per diverse stagioni è passato poi al Real Madrid con cui ha giocato poco, ma vinto tantissimo (10 trofei, tre Champions League). Ora si è ritirato, è classe 1988, e parlando nel podcast ‘El After de Post United' ha raccontato la sua vita, ha ricordato i suoi inizi, quando a Barcellona camminava con la maglia dell'Espanyol: "Andavo così a scuola, farlo vuol dire essere coraggiosi".

Ma ha parlato in particolare di CR7, compagno per tre stagioni e mezza (fino al trasferimento al Leeds). Per Ronaldo solo elogi: "È un fenomeno, una persona sovrumana, che aiuta anche l'ultimo ragazzo che cresce nel settore giovanile. Chiedetegli qualsiasi cosa e lui ve la darà".

Il regalo di CR7 ai compagni del Real Madrid

Poi ha dato un aneddoto su una tournée estiva in America con il portoghese che decise di fare regali costosi a tutti, non solo ai compagni di squadra ma ha tutti i componenti del Real: "Quando siamo andati negli Stati Uniti per la pre-stagione, ha comprato a tutti, staff incluso, l'ultimo iPhone e pure l'Apple Watch".

Non solo Ronaldo nei racconti di Casilla, che ha avuto modo di condividere lo spogliatoio con Iker Casillas, quasi omonimo ma soprattutto idolo: "Quando ero piccolo, la mia stanza era piena di poster di Casillas, quando mi allenavo con Iker era qualcosa di folle per me".