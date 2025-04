video suggerito

L'UEFA punisce Rüdiger e Mbappé solo con una multa, niente squalifica: contro l'Arsenal ci saranno L'UEFA punisce Rüdiger e Mbappé solo con una multa e contro l'Arsenal, per i quarti di finale di Champions League, saranno a disposizione di Carlo Ancelotti. Anche Ceballos punito con un'ammenda economica mentre Vinicius è stato scagionato.

A cura di Vito Lamorte

L'UEFA punisce Rüdiger e Mbappé solo con una multa e contro l'Arsenal, per i quarti di finale di Champions League, saranno a disposizione di Carlo Ancelotti. Anche Ceballos punito con un'ammenda economica mentre Vinicius è stato scagionato. Niente squalifica per i giocatori della Casa Blanca.

La commissione disciplinare per gli episodi che si sono verificati durante i festeggiamenti per la qualificazione in casa dell'Atlético Madrid al Metropolitano lo scorso il 12 marzo: Rudiger punito con una multa di 40.000 euro, Mbappé con 30.000 ma in caso di recidiva entro un anno verranno squalificati di una partita. Per Ceballos 20.000 euro e Vinicius è uscito indenne.

L'UEFA punisce Rüdiger e Mbappé con una multa: contro l'Arsenal ci saranno

L'UEFA ha chiuso il caso che vedeva coinvolti Rüdiger, Vinicius, Mbappé e Ceballos. Il 27 marzo, 15 giorni dopo la partita, era stato annunciato che un ispettore per l'etica e la disciplina aveva aperto un'indagine sui quattro giocatori del Real Madrid per "condotta indecente" nella partita di ritorno degli ottavi di finale contro l'Atlético al Metropolitano.

Gli eventi oggetto dell'indagine dell'ispettore UEFA si sono verificati al termine della partita, quando Rüdiger, che aveva appena trasformato il rigore decisivo, e il resto della squadra del Madrid si sono diretti sotto il settore nord del Metropolitano per festeggiare la qualificazione con i tifosi del Real Madrid accorsi nello stadio dei rivali. Lo stesso vale per Mbappé e Ceballos, che sono stati giudicati per le loro azioni ma non sono squalificati.

Lì, sotto la pioggia di oggetti lanciati dagli spalti occupati dai tifosi dell'Atlético, la UEFA ha rilevato diversi gesti contrari alla buona condotta da parte dei giocatori del Madrid. Ventitre giorni dopo i quattro giocatori del Real sono stati puniti soltanto con una multa e Ancelotti può tirare un grande sospiro di sollievo perché li avrà a disposizione per il doppio incontro con l'Arsenal.