Mbappé, Vinicius, Rudiger e Ceballos rischiano la squalifica in Champions per “condotta indecente” L’UEFA apre un’inchiesta su Rudiger, Mbappè, Vinicius e Ceballos per “condotta indecente” dopo la partita contro l’Atletico Madrid. I quattro giocatori del Real Madrid rischiano la squalifica. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

L'UEFA ha annunciato l'apertura di un'indagine su una possibile violazione dell'UEFA Disciplinary Regulations da parte dei giocatori del Real Madrid dopo la partita al Metropolitano. L'organismo sta concentrando l'indagine su Rüdiger, Mbappé, Ceballos e Vinicius per il loro comportamento durante i festeggiamenti per il passaggio ai quarti di finale dopo aver eliminato l'Atlético de Madrid.

Questo il comunicato UEFA.

Un ispettore etico e disciplinare della UEFA è stato nominato per indagare sulle accuse di condotta indecente commesse dai giocatori del Real Madrid (Antonio Rüdiger, Kylian Mbappé, Daniel Ceballos Fernández e Vinícius Júnior) durante la partita degli ottavi di finale di UEFA Champions League tra il Club Atlético Madrid e il Real Madrid del 12 marzo 2025.

Quattro giocatori del Real Madrid sono sotto indagine per presunta ‘condotta indecente' durante la partita di Champions League con l'Atletico Madrid: l'UEFA ha spiegato di aver nominato un ispettore disciplinare per esaminare le accuse non specificate ma ci sono degli indizi ben precisi: per Rudiger si sta indagando sul gesto di mettersi la mano intorno al collo, nel caso di Mbappé , sul toccamento dei genitali e per Vinicius , su uno scontro con il pubblico prima e dopo la fine della partita. Alcune indiscrezioni della scorsa settimana suggerivano che l'Atlético avesse presentato un reclamo contro le azioni dei giocatori del Real Madrid.

Dopo i rigori si è scatenata la festa del Real e in uno stadio a maggioranza Atletì ci sono stati momenti poco piacevoli: Bellingham ha colpito di testa una bottiglietta che gli era stata lanciata evitando discussioni e ulteriori tensioni, Vinicius ha messo a terra (davanti ai supporter avversari) una maglia e guardando sugli spalti aveva indicato lo stemma.

Ora il giudice istruttore raccoglierà informazioni su quanto accaduto e il Real Madrid presenterà le sue argomentazioni per evitare possibili sanzioni e squalifiche.

Il precedente di Cristiano Ronaldo e Simeone: puniti con una multa

Nel 2019 la UEFA ha multato Cristiano Ronaldo di 20.000 euro per i suoi gesti al termine della partita degli ottavi di finale di Champions League della Juventus contro l'Atlético Madrid. Il fuoriclasse portoghese, autore di una tripletta che ha eliminato i Rojiblancos con la sua squadra, si era reso protagonista di gesti non proprio felici per festeggiare il suo terzo gol rispondendo al comportamento di Diego Pablo Simeone nella gara d'andata (venne multato con la stessa cifra).