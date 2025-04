Lucas Vazquez avvisa l’Arsenal e infiamma i tifosi del Real con un gesto: il ritorno sarà un inferno

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Lucas Vazquez avvisa l'Arsenal e infiamma i tifosi del Real Madrid con un gesto: il ritorno al Santiago Bernabeù sarà un inferno. La squadra di Carlo Ancelotti ha subito una sconfitta fragorosa per 3-0 all'Emirates Stadium nella partita d'andata dei quarti di finale di Champions League ma il laterale spagnolo ha già fatto capire quale sarà il clima che i Gunners dovranno aspettarsi nel return-match a Madrid.

Dopo il fischio finale Vazquez è andato a salutare i tifosi del Real arrivati a Londra per la partita e con un gesto piuttosto eloquente ha fatto già capire di essere proiettato al ritorno: il calciatore ha detto ai supporter spagnoli che a ritorno il Madrid vincerà. Una dichiarazione di intenti bella e buona.

Il Real è stato protagonista di rimonte incredibili negli ultimi anni e anche quando sembrava spacciato poi ha trovato le forze per avere la meglio sugli avversari.

C'è una frase storica di Juanito che riecheggia spesso quando i Merengues devono recuperare e si riferisce ad un incrocio con l'Inter avvenuto negli anni '80 in occasione di una semifinale di Coppa UEFA: l'attaccante spagnolo disse al suo marcatore Graziano Bini, capitano dei nerazzurri, la frase "Noventa minuti en el Bernabéu sono molto longo" ("Novanta minuti al Bernabéu sono molto lunghi") e dopo aver perso 2-0 a Milano il Real vinse 3-0 al ritorno. Il Madrid vinse la coppa battendo il Videoton in finale e quella frase è diventata un marchio per i Blancos: anche in occasione della rimonta sul PSG del 2022 venne ripresa e pubblicata sui social del club.