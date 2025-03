Louis Buffon già pupillo della Repubblica Ceca: il gesto della panchina al suo bellissimo gol

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

Il primo gol segnato da Louis Thomas Buffon con la maglia della Repubblica Ceca Under 18 è un manifesto della potenza fisica del 17enne attaccante figlio del portierone dell'Italia. Un difensore ha rinviato con un campanile dalla propria area di rigore, Buffon Jr si è trovato a lottare a metà campo da solo contro tre avversari per prendersi la disponibilità della sfera. Il calciatore del Pisa – che lo scorso 9 marzo ha esordito in Serie B giocando gli ultimi minuti con la squadra allenata da Pippo Inzaghi contro lo Spezia – ha anticipato di prepotenza con un colpo di testa il centrale che gli contendeva la sfera, poi si è involato come un bisonte verso il portiere, seminando tutti grazie a una sapiente protezione del pallone col corpo e concludendo con un tocco di sinistro in rete. Un gol bellissimo, che ha fatto saltare tutta la panchina ceca come un tappo di spumante e certifica l'avvenuta luna di miele tra il giovane Louis e il Paese che lo ha adottato calcisticamente.

Il primo gol di Louis Thomas Buffon con la Repubblica Ceca Under 18

La nazionale Under 18 della Cechia era impegnata in un torneo amichevole in Portogallo, assieme ai padroni di casa, all'Inghilterra (una sconfitta e un pareggio in queste due prime partite) e alla Francia, match quest'ultimo che ha visto l'ingresso in campo del figlio di Gigi Buffon nella ripresa e il suo gol al 64′ per il momentaneo 3-1 (il risultato finale è stato poi di 4-1).

Meglio di così non potrebbe procedere l'ambientamento di Louis Thomas con la rappresentativa che ha scelto (per ora, è sempre in tempo per cambiare idea e sposare l'Italia) in virtù della nazionalità della madre Alena Seredova. Tutto sta andando benone: un mese fa l'attaccante nato a Torino ha salutato per la prima volta i suoi nuovi compagni di squadra in occasione di un raduno dell'Under 18 ceca e ora ha già festeggiato il suo primo gol.

Louis Thomas Buffon si scalda con la casacca del Pisa: per lui ad ora una sola presenza, 6 minuti

Ambientamento eccellente con compagni e staff: come è stato accolta la sua rete

"Sono molto grato per questa opportunità", ha spiegato Buffon Jr prima del torneo in terra portoghese. Quanto sia ben voluto, lo dimostra la reazione collettiva in occasione della sua rete, con lo staff della nazionale ceca a saltare fuori dalla panchina e i suoi compagni a correre ad abbracciarlo vicino alla bandierina del calcio d'angolo.

"Devo ringraziare l'allenatore e tutto il team dirigenziale. È bello per un giocatore sapere che grazie alle sue prestazioni potrà avere più opportunità", ha detto il giovane calciatore del Pisa, per il quale le opportunità continuano ad arrivare. Ha iniziato la partita inaugurale contro l'Inghilterra in panchina (2-2), ha giocato la partita contro il Portogallo (0-2) ed è tornato a giocare come subentrato contro la Francia (4-1), mettendoci la ciliegina della rete personale.

Il sogno di Buffon Jr: giocare l'Europeo Under 19 con la Cechia

I media cechi sottolineano come Buffon Jr vada molto d'accordo con i suoi compagni di squadra e migliori costantemente la sua conoscenza della lingua ceca, che sta studiando ogni giorno. Il suo sogno è l'Europeo Under 19, per il quale (edizione 2026 in Galles, il torneo è annuale) potrebbe giocare le qualificazioni nel prossimo autunno qualora restasse nella nazionale ceca. "Forse avrò una possibilità", spera. Qualcosa ci dice che non lo molleranno tanto facilmente.