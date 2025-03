Louis Thomas Buffon racconta la reazione di Gigi e Alena quando ha detto “scelgo la Repubblica Ceca”

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Louis Thomas Buffon è stato convocato nell'Under 18 della Repubblica Ceca per la seconda volta e dopo il debutto dello scorso febbraio, il figlio d'arte scenderà in campo per un torneo amichevole in Portogallo contro la nazionale di casa, l’Inghilterra e la Francia.

Il figlio dell’ex portiere di Juventus e Nazionale Gianluigi Buffon e di Alena Seredova ha spiegato le ragioni della sua scelta di fare il suo percorso nella selezione ceca e non in quella azzurra: "Ho parlato con la mia famiglia e insieme abbiamo deciso che sarebbe stato meglio per la carriera calcistica e per il mio sviluppo come giocatore giocare per la Repubblica Ceca".

La decisione è stata sua, ma con l’appoggio di entrambi i genitori e con papà Gigi che lo ha supportato in questa decisione: "Mia madre era ovviamente molto felice. Ma anche mio padre era emozionato perché era la mia prima chiamata in nazionale". La madre qualche tempo fa aveva lamentato un accanimento nei confronti del figlio e aveva denuncia brutti messaggi social dopo la notizia della sua convocazione da parte della Repubblica Ceca.

Perché Louis Thomas Buffon ha scelto di giocare con la Repubblica Ceca

Al sito della Federcalcio ceca Louis Thomas Buffon ha raccontato cosa vorrebbe dire per lui giocare una eventuale partita contro l'Italia: "Sono nato e cresciuto in Italia, ma penso che per essere un professionista al 100% e svolgere al meglio il mio lavoro, ogni partita debba essere importante per me, che sia contro l’Italia o qualsiasi altra nazionale".

Il 17enne in forza alla Primavera del Pisa, che la scorsa settimana ha esordito in prima squadra, ha parlato anche del modo in cui ha accolto la prima chiamata nell’Under 18 ceca e l'interesse per questa nuova avventura: "Ero molto contento e anche curioso di conoscere la diversa cultura calcistica".

Louis Thomas Buffon: "Non parlo il ceco, studio 10 minuti al giorno"

Louis Thomas Buffon non ha sempre avuto questo rapporto con il calcio, anzi il padre ha svelato un aneddoto sul suo passato nelle giovanili della Juventus e la scelta di allontanarsi volontaria dal ‘pallone' per qualche tempo. Nonostante qualche critica per il cognome pesante e l'aura di ‘raccomandato' che si porta dietro, il CT dell'Under 18 della Cechia ha deciso di convocarlo ancora.

L'impatto non è stato semplice, perché Buffon Jr non conosce la lingua in maniera scorrevole, ma con il tempo le cose miglioreranno anche grazie all'affiatamento con i compagni: "Non parlo ancora molto bene il ceco, ma non appena ho scoperto che potevo venire qui, ho iniziato a impararlo. Mi ci dedico circa 10 minuti al giorno".