Gattuso ha un dubbio di formazione per Bosnia-Italia: chance per Pio Esposito nella finale playoff
Il countdown continua. La finale dei playoff Bosnia-Italia ogni momento è più vicina. L'ansia aumenterà pian piano. Di conseguenza arriverà pure il momento delle scelte, delle decisioni per Gattuso e Barbarez. Il CT della Nazionale si prepara a scegliere l'undici da schierare dal primo minuto, ben sapendo che con i cinque cambi tutto può essere modificato, e sapendo che in caso di parità la partita si allungherebbe con i supplementari e potrebbe chiudersi con i calci di rigore.
Nessuno dubbio in porta, difesa e centrocampo
Gattuso ha le idee chiare, ma un paio di dubbi naturalmente ci sono. Lo schema con cambierà. Italia in campo a Zenica con il 3-5-2. In porta capitan Donnarumma, che sarà in campo per l'81ª volta con la Nazionale. Difesa a 3 con Mancini, Bastoni, pienamente recuperato, e Calafiori. Terzetto che dà affidabilità. Il centrocampo dovrebbe vedere con certezza Politano e Dimarco sugli esterni e in mezzo Tonali e Barella, con Locatelli, anche se lo juventino è insidiato da Cristante che darebbe più muscoli nel complicato campo bosniaco.
Retegui o Pio Esposito con Kean
Difficile pensare a Palestra dal primo minuto, avendo giocato appena una manciata di minuti all'esordio contro l'Irlanda del Nord. In avanti non si tocca Moise Kean, tra l'altro a segno per la dodicesima volta in azzurro. Poi ballottaggio puro tra Mateo Retegui, che ufficialmente sarebbe anche il rigorista principe, e Pio Esposito, in grande forma e che Gattuso ha visto davvero bene. Nessuna possibilità per Scamacca. L'attaccante dell'Atalanta si è allenato con la squadra, ma è impossibile vederlo al top tra due giorni.
La probabile formazione dell'Italia con la Bosnia (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui (Pio Esposito). All. Gattuso