Gattuso ha un dubbio di formazione per Bosnia-Italia: chance per Pio Esposito nella finale playoff

L’Italia in campo contro la Bosnia martedì 31 marzo nella finale dei playoff 2026. Per la sfida di Zenica Gattuso ha solo un dubbio, in attacco. Gli altri titolarissimi sono confermati.

Il countdown continua. La finale dei playoff Bosnia-Italia ogni momento è più vicina. L'ansia aumenterà pian piano. Di conseguenza arriverà pure il momento delle scelte, delle decisioni per Gattuso e Barbarez. Il CT della Nazionale si prepara a scegliere l'undici da schierare dal primo minuto, ben sapendo che con i cinque cambi tutto può essere modificato, e sapendo che in caso di parità la partita si allungherebbe con i supplementari e potrebbe chiudersi con i calci di rigore.

Nessuno dubbio in porta, difesa e centrocampo

Gattuso ha le idee chiare, ma un paio di dubbi naturalmente ci sono. Lo schema con cambierà. Italia in campo a Zenica con il 3-5-2. In porta capitan Donnarumma, che sarà in campo per l'81ª volta con la Nazionale. Difesa a 3 con Mancini, Bastoni, pienamente recuperato, e Calafiori. Terzetto che dà affidabilità. Il centrocampo dovrebbe vedere con certezza Politano e Dimarco sugli esterni e in mezzo Tonali e Barella, con Locatelli, anche se lo juventino è insidiato da Cristante che darebbe più muscoli nel complicato campo bosniaco.

Retegui o Pio Esposito con Kean

Difficile pensare a Palestra dal primo minuto, avendo giocato appena una manciata di minuti all'esordio contro l'Irlanda del Nord. In avanti non si tocca Moise Kean, tra l'altro a segno per la dodicesima volta in azzurro. Poi ballottaggio puro tra Mateo Retegui, che ufficialmente sarebbe anche il rigorista principe, e Pio Esposito, in grande forma e che Gattuso ha visto davvero bene. Nessuna possibilità per Scamacca. L'attaccante dell'Atalanta si è allenato con la squadra, ma è impossibile vederlo al top tra due giorni.

La probabile formazione dell'Italia con la Bosnia (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui (Pio Esposito). All. Gattuso