Louis Thomas Buffon in nazionale, ma il figlio di Gigi e Alena Seredova non giocherà per l’Italia

Louis Thomas Buffon convocato dalla Nazionale Under 18 della Repubblica Ceca per un raduno a partire da domenica 23 febbraio in vista degli impegni di marzo. Il figlio di Gigi Buffon, avuto con Alena Seredova, milita nelle giovanili del Pisa.

A cura di Fabrizio Rinelli

Louis Thomas Buffon convocato dalla Nazionale Under 18 della Repubblica Ceca per un raduno a partire da domenica 23 febbraio in vista degli impegni di marzo e le sfide contro Inghilterra e Francia in Portogallo. La lista dei convocati del CT Václav Jílek apparsa sul sito della Federazione ceca ha mostrato proprio il cognome Buffon sorprendendo un po' tutti. Il 17enne Louis Thomas, che milita nelle giovanili del Pisa e che Pippo Inzaghi ha portato con sé in panchina nell'ultima partita di Serie B giocata dai toscani a Cesena, ha sia la cittadinanza italiana che quella ceca.

Nato nel 2007 a Torino dopo il matrimonio – poi finito – tra Gigi Buffon e Alena Seredova, Louis Thomas si è subito inserito nel mondo del calcio come attaccante distinguendosi bene prima con le giovanili della Juventus e ora proprio in Toscana. La notizia della sua convocazione in Repubblica Ceca è stata accolta con sorpresa e il direttore tecnico della Nazionale, Erich Brabec, ha spiegato nel dettaglio come sia avvenuta: "Abbiamo concordato con sua madre, Alena Šeredová, che avremmo voluto vedere Louis Thomas durante le nostre partite".

Louis Thomas Buffon in azione col Pisa.

Sarebbe stato dunque proprio l'accordo tra la Federazione ceca e Alena Seredova a dare il via a questa convocazione a sorpresa. "Non conosco l'opinione di Gianluigi Buffon – aggiunge Brabec -. Ma dopo aver saputo che era nella nostra lista dei convocati, lo hanno contattato dall'Italia" ha sottolineato il direttore tecnico lasciando con un punto di domanda il pensiero del capo delegazione dell'Italia sulla convocazione del figlio con la Repubblica Ceca. "Io ho solo organizzato tutto il necessario con sua madre affinché si presentasse al raduno con la squadra".

In partita col Pisa.

La convocazione di Louis Thomas Buffon col Pisa

Che possa nascere un piccolo incidente diplomatico non è chiaro ma sta di fatto che per Louis Thomas questa deve essere stata già una grande soddisfazione. I suoi quattro gol con le giovanili del Pisa sono state la ciliegina sulla torta affinché mister Inzaghi prendesse in considerazione di chiamarlo in panchina in Serie B. Fisico importante, senso del gol e serietà, sembra facciano parte del dna di questo ragazzo pronto a iniziare la sua scalata nel mondo del calcio iniziando proprio da questa convocazione con la Repubblica Ceca Under 18.