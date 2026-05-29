Cristian Volpato cambia nazionale, molla l’Italia e accetta l’Australia: così giocherà i Mondiali

L’attaccante del Sassuolo Cristian Volpato ha deciso di accettare la convocazione dell’Australia che si sta preparando ai Mondiali. Raggiungerà i suoi nuovi compagni a Los Angeles dopo aver deciso di abbandonare la pista Azzurra e aver avuto il benestare della FIGC.

Cristian Volpato giocherà i prossimi Mondiali 2026 e lo farà con la maglia della Nazionale australiana se verrà confermata la sua presenza dopo la chiamata last minute dell'attuale CT Tony Popovic che lo ha aggiunto al train-on squad a Los Angeles, per colmare l’infortunio di Riley McGree. L'attaccante, che ha disputato l'ultima stagione con la maglia del Sassuolo, è ad un passo dall'entrare nella rosa definitiva, grazie anche al cambio di nazionalità completato regolarmente.

Com'è stato possibile convocarlo con la Nazionale australiana? Cristian Volpato gode di doppia cittadinanza australiana e italiana: è nato e cresciuto in Australia fino a circa 16-17 anni, poi si è trasferito in Italia nella primavera della Roma. Secondo le regole FIFA, poteva scegliere di giocare per una delle due Nazionali di calcio, Australia o Italia, purché non avesse esordito con la nazionale maggiore di una delle due. E fino ad oggi aveva sempre rifiutato la corte australiana in attesa di quella azzurra, fino all'ultima nostra esclusione ai Mondiali. E la possibilità di poter giocare in un torneo iridato ha fatto il resto.

Volpato, il sogno Italia e i rifiuti all'Australia, fino alla chiamata "mondiale"

Dal 2022, ancor prima dei Mondiali in Qatar, il CT australiano Graham Arnold lo aveva provato a corteggiare, chiamandolo più volte, ma Volpato aveva sempre rifiutato perché sognava di giocare con l’Italia, il Paese in cui stava crescendo calcisticamente e dove ha continuato a vestire le maglie delle giovanili azzurre, dall'U19, alla U20 fino all' U21, senza però ricevere mai una convocazione in Nazionale Maggiore. Nel frattempo, la carriera di Volpato ha subito un upgrade importante: dopo le trafile nelle giovanili giallorosse è passato dalla Roma al Sassuolo, dove ha giocato anche l'ultima stagione. Ma nel frattempo l’Italia non lo ha mai convocato in prima squadra, mentre l’Australia ha ricominciato a farsi avanti.

Tony Popovic, l'attuale CT lo ha seguito attentamente, con alcuni osservatori giunti in Italia per valutare da vicino le qualità di Volpato, pochi mesi dai Mondiali 2026. Lo stesso giocatore ha deciso di cambiare rotta nella sua carriera e di fronte all'opportunità ha accettato la convocazione dei Socceroos, con la FIGC che ha rilasciato la lettera di svincolo e ha così ufficialmente cambiato nazionalità sportiva, passando all’Australia. Ora Volpato è in viaggio verso Los Angeles per aggregarsi al ritiro della nazionale australiana, proprio nella sede che ospiterà gran parte della preparazione per la Coppa del Mondo che si giocherà quest’estate negli USA, Canada e Messico. Non è una convocazione definitiva, ma molto probabilmente entrerà nella lista dei 26, per rinforzare l'attacco.