Louis Buffon ha esordito con la Repubblica Ceca, il tecnico avversario: “Dovrebbero giocare i migliori” Louis Thomas Buffon ha esordito con la maglia della nazionale Under 18 della Repubblica Ceca: ecco com’è andata la sua prestazione, durata un tempo. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Paolo Fiorenza

Circondato da grande hype per il cognome pesante che porta, Louis Thomas Buffon ha esordito con la maglia della Repubblica Ceca, dopo aver deciso di rispondere sì alla chiamata della nazionale Under 18 del Paese di sua madre, Alena Seredova, prima moglie di Gigi Buffon. Il 17enne attaccante della Primavera del Pisa (6 gol in 20 partite quest'anno), che lo scorso 16 febbraio ha avuto la gioia della prima convocazione in prima squadra da parte del tecnico Pippo Inzaghi (restando peraltro seduto in panchina per tutta la partita), ha giocato l'intero primo tempo dell'amichevole disputata dall'U18 ceca contro la squadra riserve della Dynamo Ceske Budejovice. Buffon Jr ha fatto vedere qualcosa di buono, anche se l'allenatore avversario non è rimasto molto impressionato: "Se non sapessi che è lui, probabilmente non lo noterei nemmeno. Dovrebbero giocare i migliori".

Com'è andato l'esordio di Louis Thomas Buffon con la nazionale Under 18 della Repubblica Ceca

In terra ceca ha suscitato enorme interesse la prima presenza da titolare nella nazionale giovanile del figlio di primogenito di Buffon. Prima della gara non c'era posto per parcheggiare nei pressi dello stadio di Pisek e gli spalti intorno al terreno di gioco sintetico erano pieni. Il motivo era chiaramente la presenza proprio di Louis Thomas, che dopo la partita ha firmato volentieri autografi e scattato foto con i tanti tifosi che glielo hanno chiesto. Erano circa 300 sulle tribune, tutti a chiedersi che numero avesse il ragazzo (era il 18), mentre qualcuno rispondeva che non c'era bisogno del numero per individuarlo: "Lo riconoscerai, si sistema sempre i capelli dietro le orecchie, tipico italiano".

Il calciatore del Pisa è stato dunque l'osservato speciale finché è stato in campo, ovvero nei primi 45 minuti. Buffon Jr si è dato tanto da fare, era evidente la voglia di fare bene e non deludere in primis sua madre, così orgogliosa di lui. La forza fisica (è un colosso se raffrontato ai pari età) e un buon piede destro sono stati i biglietti da visita messi in mostra. Ha avuto due occasioni per andare a segno, ma è rimasto all'asciutto, così come tutti i suoi compagni, visto che la squadra avversaria, che milita nella terza divisione ceca, ha chiuso il primo tempo in vantaggio 3-0. Louis Thomas è poi stato sostituito nell'intervallo, mentre l'U18 ceca è riuscita solo a rendere la sconfitta meno pesante segnando due gol nel secondo tempo.

Il figlio di Gigi Buffon assediato per foto e autografi, lo staff della nazionale e il CT lo proteggono

Dopo il fischio finale è iniziata la caccia a Buffon Jr per foto e autografi, il tutto gestito con grande pazienza e disponibilità dal ragazzo, che ha firmato e scattato con chiunque, prima che venisse fermato da uno dei membri dello staff della nazionale giovanile. Rifiutate le richieste di parlarci dei giornalisti locali: "Non arrabbiatevi, non è possibile. Forse in futuro". Chiara la volontà di proteggere il ragazzo, già sovraesposto ai massimi livelli.

La stessa protezione soprattutto nei confronti dei media che si può cogliere nelle parole post gara del CT dell'U18 Vaclav Jilek: "Per Louis è stato piuttosto difficile. Non so se si aspettasse un tale interesse. A mio parere, è stato un po' eccessivo. Capisco che il nome attrae i media e la gente in generale, ma questo è il suo primo contatto con una nazionale e aveva bisogno di concentrarsi di più su se stesso. Sono contento che lo abbiamo un po' escluso da tutto questo. A parte il risultato della partita, valuto il ritiro di Pisek in modo superlativo. Abbiamo trovato un ambiente fantastico e abbiamo avuto molte occasioni per conoscere i ragazzi. Ora dobbiamo analizzare tutto e valutarlo in vista degli incontri di marzo". Il riferimento è al programma dell'U18 ceca, che il mese prossimo andrà in Portogallo per affrontare i pari età della nazionale di casa, dell'Inghilterra e della Francia. Louis Thomas dovrebbe esserci.

Louis Thomas Buffon con la maglia del Pisa

L'allenatore avversario non è rimasto impressionato da Buffon Jr: "Se non sapessi che è lui, non lo noterei"

Più severe le parole dell'allenatore della Dynamo Ceske Budejovice II riguardo al figlio di Buffon: "Raramente noto i giocatori avversari, guardo la nostra squadra. Ma se non sapessi che è lui, probabilmente non lo noterei nemmeno. Non ha fatto la differenza. Non dovrebbe ricoprire quella posizione solo perché è Buffon. Lasciate giocare i migliori".