video suggerito

Louis Thomas Buffon segna il suo primo gol con la Repubblica Ceca Under 18: Francia travolta 4-1 Louis Thomas Buffon ha segnato il suo primo gol indossando la maglia della Nazionale Under 18 della Repubblica Ceca. Il figlio d’arte è entrato in campo dalla panchina e ha trafitto la difesa della Francia. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lo scorso 18 febbraio Louis Thomas Buffon era stato convocato per la prima volta dalla Nazionale Under 18 della Repubblica Ceca. Una scelta importante da parte del figlio di Gigi, attuale capo delegazione dell'Italia, e Alena Seredova. In un mese, l'attuale attaccante delle giovanili del Pisa che ha anche debuttato con la prima squadra allenata da Pippo Inzaghi in Serie B, è sceso in campo per un torneo amichevole in Portogallo contro la nazionale di casa, l’Inghilterra e la Francia. Nella prima sfida è arrivato il pareggio per 2-2 contro gli inglesi e il ko per 2-0 con gli lusitani.

Oggi invece la gioia di un'importante vittoria per la Repubblica Ceca capace di battere 4-1 la ben più quotata Francia. Nel tabellino, alla voce ‘marcatori' c'era scritto anche il nome di Louis Thomas Buffon che dunque segna il suo primo gol ufficiale con la maglia della Nazionale che ha scelto di rappresentare viste le origini di sua madre. Il figlio di Gigi, leggenda del calcio italiano, ha realizzato la terza rete dopo essere entrato dalla panchina accendendo ulteriormente il faro sul suo profilo che ora viene attenzionato tantissimo dalla Federazione.

All'inizio del torneo, i giovani cechi avevano dunque pareggiato 2-2 con l'Inghilterra perdendo poi 2-0 con il Portogallo. Nell'ultima partita, la squadra ceca ha affrontato un altro avversario forte: la Francia. I transalpini sono passati in vantaggio al tredicesimo minuto della partita, ma la squadra ceca è riuscita a pareggiare a dieci minuti dall'intervallo, con una punizione di Sosna per poi passare in vantaggio con Havrlík con un tiro preciso all'interno dell'area di rigore. Ma ecco arrivare il momento di Louis Thomas Buffon che entra dalla panchina e segna.

L'ingresso in campo di Louis Thomas Buffon all'intervallo.

Il gol di Buffon di fisico, gran tiro da fuori che trafigge il portiere

Al 64′ il rilancio ceco dalla propria area di rigore becca Buffon che inizia un duello con i difensori. L'attaccante del Pisa non si lascia fermare dagli avversari e alla fine, aiutandosi tanto col fisico, calcia da distanza ravvicinata, superando il difensore francese. È stato il suo primo gol con la nazionale ceca festeggiato al meglio dai compagni di squadra. La preziosa vittoria è stata completata dal gol del difensore Míček, che ha atteso sul secondo palo un cross da calcio d'angolo e ha insaccato di testa la palla in rete.