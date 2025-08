Lookman viene a sapere del no dell’Atalanta all’Inter, la sua reazione è scomposta e plateale

Nessun riferimento all'Atalanta né all'interno della sua biografia né come foto: Ademola Lookman ha fatto sparire la squadra bergamasca dal suo profilo Instagram. A pochi minuti dalla decisione della Dea di rifiutare ufficialmente l'offerta dell'Inter da 45 milioni di euro per l'attaccante nigeriano, Lookman ha reagito eliminando ogni traccia della Dea dal suo profilo ufficiale. Nella galleria fotografica compaiono di fatto solo foto con la maglia della Nazionale della Nigeria o con il Leicester, ovvero la squadra precedente all'Atalanta che lo acquistò poi dagli inglesi.

Una reazione improvvisa, d'istinto, da parte del giocatore, il quale aveva già trovato l'accordo con l'Inter sull'ingaggio e che pensava di essere ormai in sintonia anche con l'Atalanta per essere ceduto. C'era un'intesa già dalla passata stagione tra Lookman e la Dea per andare altrove dopo l'annata 2024/2025, ma evidentemente qualcosa sta andando storto. Sicuramente la cessione di Retegui – non programmata – ha di fatto stravolto i piani del club bergamasco il quale, evidentemente, prima di cedere anche Lookman, vorrebbe avere in pugno almeno due attaccanti da prendere sul mercato.

Come appare adesso il profilo Instagram di Lookman.

In questo momento però la frattura tra le parti è aperta. Lookman è stato anche escluso dai convocati per l'amichevole con il Lipsia, ufficialmente per infortunio. Ma è chiaro che in questo momento il giocatore è distratto dalle tanti voci di mercato che lo vedevano già a un passo dall'Inter. La società del presidente Beppe Marotta dal canto suo ha fatto sapere di non essere disposto ad andare oltre la cifra offerta di 45 milioni sia per l'età del giocatore sia per i paletti imposti dalla proprietà.

Lookman è stato uno dei grandi protagonisti dell’Atalanta di Gasperini.

Cosa farà l'Atalanta ora con Lookman? Rischia un altro caso Koopmeiners

Insomma, la situazione ora è più ingarbugliata che mai. Da capire come vorrà agire l'Atalanta in questa situazione. Di fatto tenere in rosa un giocatore scontento è di certo controproducente. L'Atalanta ha già ceduto Retegui e in questo momento non intende fare sconti per Lookman, o forse non è proprio convinta di cederlo.

Il giocatore però ha voglia di andare in un top club e il rischio è che si possa creare un nuovo caso Koopmeiners. Adesso c'è da capire se l'Atalanta vorrà proporre un adeguamento di contratto e di ingaggio al giocatore per eventualmente anche convincerlo a restare.