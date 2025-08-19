Lookman torna a Bergamo per la prima volta dopo aver chiesto la cessione: cosa succederà adesso

La questione di mercatoè chiusa e Lookman è tornato a Zingonia per riprendere gli allenamenti: dovrà parlare con la società, ci saranno provvedimenti per le sue azioni.

Le acque si sono calmate per l'Atalanta e Ademola Lookman ha fatto finalmente ritorno a casa. Per la prima volta da quando è scoppiato il caso di mercato il giocatore si è presentato a Zingonia per partecipare agli allenamenti in vista dell'esordio in campionato, quasi certo di cominciare la stagione indossando la maglia della Dea. Non era scontato, vista la sua volontà di rispondere alla chiamata dell'Inter, ma i nerazzurri si sono ritirati dalla corsa e il nigeriano adesso può concentrarsi soltanto sul gioco.

L'attaccante è rientrato al centro sportivo dei bergamaschi proprio nel giorno in cui è prevista la visita del commissario tecnico Gattuso che negli ultimi giorni sta facendo il tour di tutte le squadre in vista delle imminenti convocazioni. Tutta la dirigenza del club è lì per accoglierlo e di sicuro avranno modo di parlare anche con Lookman che verrà sanzionato per il comportamento che ha avuto nelle ultime settimane.

Cosa succederà tra Lookman e l'Atalanta

Nelle ultime settimane ne sono successe di tutti i colori e il giocatore ha fatto perdere le sue tracce fuggendo in Portogallo per allenarsi da solo. Dopo aver chiesto la cessione si è creata una spaccatura con l'Atalanta e l'Inter sperava di approfittarne, ma non sono bastati 50 milioni di euro per portarlo a San Siro alla corte di Chivu: i nerazzurri non faranno più offerte per lui e hanno cambiato obiettivo per questi ultimi dieci giorni di mercato e dunque Lookman ha fatto ritorno a Zingonia per tornare ad allenarsi in gruppo.

Adesso però sarà inevitabile aprire una discussione su quello che accadrà. Il nigeriano è pronto a parlare con la dirigenza della Dea per spiegare le sue ragioni e cominciare la nuova stagione senza nessun conto in sospeso, ma dall'altra parte è quasi certo che la società prenderà dei provvedimenti per punire l'assenza ingiustificata e tutto ciò che è accaduto nelle ultime settimane confuse.