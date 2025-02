video suggerito

Lookman ignora completamente Gasperini al momento del cambio: la frattura è insanabile Nessuna stretta di mano, un cenno o uno sguardo: fra Lookman e Gasperini è calato il gelo e anche al momento del cambio i due si sono completamente ignorati vicino alla panchina.

A cura di Ada Cotugno

Non c'è nessun margine per una possibile pace fra Lookman e Gasperini: il commento dell'allenatore dopo l'eliminazione ai playoff di Champions League ha creato una frattura che non può essere sanata in nessun modo e gli strascichi in campo sono evidenti nonostante l'intervento delle alte sfere dell'Atalanta per provare a trovare un punto di incontro. Nell'ultima partita di campionato i due si sono ignorati, non hanno risposto alle domande dei giornalisti sul loro rapporto e non si sono stretti la mano quando l'attaccante è stato sostituito.

La scena è stata chiaramente ripresa dalle telecamere che hanno immortalato la distanza abissale che c'è tra l'allenatore e il giocatore: entrambi si riguardano bene dal tenere una certa distanza e non incrociano neanche lo sguardo quando il nigeriano si avvia verso la panchina, dove ad attenderlo ci sono i membri dello staff che lo abbracciano e si congratulano con lui per la prestazione. Gasperini resta impietrito al limite dell'area tecnica, a osservare il campo senza pensare a tutto il resto.

Il gelo tra Lookman e Gasperini al momento del cambio

Insomma, nell'ultima settimana non è cambiato niente in casa Atalanta e i due continuano a viaggiare su binari diversi. Dopo le parole di Gasperini era arrivata la dura risposta di Lookman, seguita poi da qualche voce su un possibile addio in estate che sarebbe già programmato. Qualcuno si è schierato apertamente dalla parte dell'allenatore, ma la società non vuole nessuna spaccatura e cerca per quanto possibile di mantenere unita tutta la squadra in questo finale di stagione che può ancora regalare qualche gioia.

L'atteggiamento dei due personaggi coinvolti però non è cambiato e al momento vige l'indifferenza totale. Lookman è stato tolto dal campo al 65′ contro l'Empoli per far posto a Cuadrado e si è diretto verso la panchina ad abbracciare chi era seduto lì, ignorando completamente l'allenatore che a sua volta ha tenuto ben fisso lo sguardo sul campo senza spostarlo mai: non ha rivolto neanche un'occhiata al giocatore che era appena uscito e ovviamente non c'è stata la classica stretta di mano, una scena impensabile da vedere in un clima così teso.