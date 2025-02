video suggerito

Lookman lascerà l'Atalanta a fine stagione: pianificato l'incontro chiarificatore con Percassi Domani la famiglia Percassi sarà a Zingonia per provare a chiarire la situazione e trovare un punto d'incontro fra Gasperini e Lookman: l'attaccante è destinato all'addio.

A cura di Ada Cotugno

La frattura tra Lookman e Gasperini è troppo grande per essere sanata. L'eliminazione dell'Atalanta dalla Champions League è stata seguita da un mare di polemiche, aperte dalle parole dell'allenatore che si è scagliato contro il nigeriano dopo il rigore sbagliato. "È uno dei peggiori rigoristi che abbia mai avuto" ha commentato in conferenza stampa, parole che il giocatore ha deciso di non lasciar cadere.

L'attaccante ha risposto attaccandolo duramente, raccontando perché il rigore è toccato proprio a lui nonostante non fosse il rigorista designato. Il clima è molto teso e domani a Zingonia ci sarà la famiglia Percassi per mediare fra i due e trovare un equilibrio per concludere questa stagione. Il futuro non si può ancora programmare perché al momento la volontà di Lookman sarebbe quella di andare via.

Lookman può lasciare l'Atalanta in estate

Questa potrebbe essere l'ultima stagione dell'attaccante a Bergamo. Tutto ciò che è successo ieri dopo l'eliminazione ha spinto Lookman sempre più lontano dall'Atalanta e nella sessione di calciomercato estiva è probabile che possa trovare una nuova squadra. Secondo quanto diportato da Fabrizio Romano il suo addio era programmato già da diversi mesi e la lite con Gasperini non fa altro che confermare questi piani.

Domani la dirigenza della Dea proverà a chiarire la situazione e trovare un punto di incontro fra il giocatore e l'allenatore: le prossime 24 ore saranno cruciali per il destino del nigeriano che in ogni caso sembra molto lontano da Bergamo. La priorità dell'Atalanta è quella di trovare un accordo per poter concludere con serenità questa stagione, nonostante lo scossone della Champions League che ha rovinato tutti i programmi soltanto pochi mesi dopo la vittoria incredibile dell'Europa League.