Tra Gasperini e Lookman non è ancora finita, in tv cala il gelo: “Non so cosa intendi”

La domanda su Lookman mette Gasperini sulla difensiva. Guarda dritto negli occhi il giornalista di Sky, che gli parla di "professionalità" prevalsa su tutto, e deve mordersi la lingua. "Non so cosa intendi… da parte mia?". L'interlocutore abbozza una risposta e il tecnico chiude la questione così: "Siamo tutti professionisti. Abbiamo fatto una buona e segnato buoni gol. Questo è il modo migliore per andare avanti".

La reazione del calciatore alla domanda su Gasperini

Stop, argomento chiuso. Sceglie la linea del silenzio in merito lo stesso attaccante nigeriano, autore della doppietta che ha reso più rotondo il risultato (0-5) ottenuto a Empoli. In realtà, proprio la postura e il linguaggio non verbale dicono molto del suo stato d'animo dopo la polemica scoppiata con l'allenatore. "Quello che è successo in settimana, il botta e risposta con Gasperini, è definitivamente alle spalle?", gli chiede il reporter a caldo.

Lookman si rivolge a Zappacosta che è accanto a lui e gli chiede delucidazioni perché non ha capito bene la domanda. "Cosa ha detto? Parla troppo veloce". Una volta chiarito il senso, la reazione è stata chiarissima: ha iniziato a ciondolare poi ha fatto spallucce. "Finito?", dice prima di rientrare nello spogliatoio senza aggiungere altro. Cosa dovrebbe dire ancora?

Tecnico e attaccante s'ignorano al momento della sostituzione

Eloquente è stato anche l'atteggiamento avuto in campo al momento della sostituzione per lasciare spazio a Juan Cuadrado. Quando s'è diretto verso la panchina non ha salutato né rivolto uno sguardo al suo allenatore, ha dato il "cinque" ai compagni di squadra e s'è seduto accanto a loro. La reazione di Gasperini? Ha ignorato l'attaccante concentrandosi sulle disposizioni da dare ai calciatori in campo.

La frase di Gasperini che aveva indispettito Lookman

Cosa era successo tra i due è noto: la frase su "uno dei peggiori rigoristi che abbia mai visto", pronunciata dopo la sconfitta e l'eliminazione dalla Champions contro il Brugge, aveva provocato la reazione stizzita del calciatore ("mi ferisce, è stato irrispettoso"). Il presidente della ‘dea', Percassi, aveva tenuto tutti a rapporto provando a tirare una linea sopra a quella vicenda e invece Gasperini ha rincarato la dose sostenendo che non rinnoverà il contratto e, al netto di un impegno fino al 2026, a fine stagione vedrà come andrà a finire.

Gasperini è tornato sul caso Lookman anche in conferenza stampa. "Lookman ha sempre fatto tanti gol, almeno da quando è con noi. Lui è diventato un giocatore straordinario, soprattutto quando si è messo a disposizione della squadra diventando un super giocatore".