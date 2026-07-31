Juventus-Nizza nel segno di Douglas Luiz, l’elogio di Spalletti: “Mi è piaciuto l’impegno”

La Juventus supera il Nizza 2-0 alla Continassa nella terza amichevole del precampionato: a segno Douglas Luiz e il giovane Oboavwuoduo. Per Spalletti arrivano buone risposte, soprattutto dalla fase difensiva con tre gare senza subire gol.

La Juventus supera il Nizza per 2-0 nella terza amichevole del precampionato e continua a raccogliere indicazioni positive in vista dei prossimi impegni internazionali. Dopo i test contro Basilea e Standard Liegi, la squadra di Luciano Spalletti trova un'altra vittoria alla Continassa grazie alle reti di Douglas Luiz e del giovane Oboavwuoduo.

Proprio l'allenatore bianconero ha parlato dopo il match a Sky: "Mi è piaciuto l'impegno di Arthur e Douglas, credevano di essere messi da parte e sono rimasti sorpresi che noi li vogliamo valutare. Verranno in tournée e li valuteremo".

Douglas Luiz ha sbloccato la gara dopo appena 11 minuti con un'azione di carattere, confermando di voler essere protagonista nella nuova stagione. La sfida resta però condizionata dai carichi di lavoro e dal caldo, con ritmi spesso bassi e poche occasioni da entrambe le parti. Nella ripresa la Juventus prova ad allungare, sfiorando più volte il raddoppio con Joao Mario e Durmisi, mentre il Nizza va vicino al pareggio con Clauss, che non trova lo specchio della porta con una conclusione dal limite. A mettere il risultato al sicuro ci pensa nel finale Oboavwuoduo, entrato dalla panchina e bravo a firmare il gol del definitivo 2-0 a un minuto dalla fine.

Il dato più importante per Spalletti resta quello legato alla fase difensiva: la Juventus non ha ancora incassato reti nelle tre amichevoli disputate finora. Un segnale incoraggiante per il tecnico bianconero, anche se davanti resta il lavoro da completare in attesa dell'arrivo di nuovi rinforzi offensivi, tra cui un attaccante e il possibile ritorno di Kolo Muani.

Al di là del risultato, la gara contro il Nizza ha permesso alla Juventus di valutare la crescita del gruppo prima della tournée tra Oriente e Australia, dove arriveranno sfide di maggiore livello contro Inter e Chelsea. Tra conferme e aspetti da migliorare, Spalletti può ripartire da una squadra ancora in costruzione ma capace di mostrare solidità e concretezza.

Juventus-Nizza, il tabellino

MARCATORI: 11′ Douglas Luiz, 89′ Oboavwoduo

JUVENTUS(4-2-3-1): Di Gregorio (62′ Pinsoglio); Kalulu, Gatti, Kelly (82′ Gil), Celik (62′ Cabal); Douglas Luiz (46′ Koopmeiners), Locatelli (62′ Arthur); Zhegrova (46′ Joao Mario), Miretti (62′ Adzic), Cambiaso (71′ Oboavwoduo); Milik (46′ Durmisi, 82′ Licina). All. Spalletti.

NIZZA (3-4-2-1): Diouf (46′ Boulhendi); Bard, Ndayishimiye (76′ Pereira), Koutoune (77′ Mendy); Clauss, Coulibaly (78′ Abdi), Abergel (77′ Camara), Mandz; Jansson (78′ Cho), Diop; Orakpo (44′ Diallo). All. Pantaloni.

ARBITRO: Pairetto.