Gasperini e Lookman faccia a faccia, Percassi fa un discorso davanti a tutta l'Atalanta: cosa ha detto L'Atalanta ha chiuso il caso Gasperini-Lookman anche grazie al fondamentale intervento dei Percassi i quali a Zingonia hanno fatto un discorso molto chiaro. Messaggio rivolto a tutta la squadra presente per gli allenamenti.

A cura di Fabrizio Rinelli

"Era preso di mira e questo non soltanto mi ferisce ma mi sembra anche irrispettoso". Ademola Lookman aveva reso pubblico il suo pensiero dopo aver ascoltato le dichiarazioni del suo allenatore, Gian Piero Gasperini, all'indomani dell'eliminazione dell'Atalanta dalla Champions dopo i playoff persi nel doppio confronto col Brugge. Un ko che ha lasciato malumori proprio per via del botta e risposta tra l'allenatore della Dea e l'attaccante nigeriano. La squadra è tornata ad allenarsi ieri a Zingonia ma con il «caso Lookman» ancora aperto.

Le dichiarazioni a distanza tra i due protagonisti di questa vicenda necessitavano di un chiaramento er per questo a Zingonia si sono presentati tutti. Proprietà e dirigenza dell’Atalanta hanno incontrato squadra e staff tecnico concedendo un momento di confronto utile anche a Gasperini e Lookman per mettersi alle spalle quanto accaduto. Chi si aspettava un faccia a faccia si sbaglia di grosso dato che la proprietà dell'Atalanta avrebbe optato per un altro approccio che ha coinvolto tutto lo staff della Dea, squadra compresa.

Lookman e Gasperini sorridenti insieme.

Secondo quanto scrive il giornalista Xavier Jacobelli su ‘Primabergamo.it', i Percassi sono andati a Zingonia, hanno pranzato con Gasp e con la squadra, invitandoli a serrare i ranghi in uno dei passaggi più importanti della stagione. Percassi avrebbe agito quasi come uno psicologo cercando di spegnere subito i riflettori sul caso proprio per non andare a esasperare una vicenda che andava necessariamente chiusa. Nessun confronto all'americana con il tecnico e il giocatore ma discorso a reti unificate, con staff, dirigenti e giocatori ad ascoltare tutti insieme il presidente.

I Percassi con Gasperini dopo la vittoria dell'Europa League.

Il messaggio dei Percassi diretto all'Atalanta dopo il caso Gasperini-Lookman

Il messaggio dei Percassi è stato chiaro: pensare al campo, lavorare sodo e puntare alla stagione in corso che sarà durissima da qui in avanti. L'esclusione dalla Champions della Dea insieme a Milan e Juventus rende il quarto posto l'obiettivo principale proprio delle tre squadre. Ecco perché era fondamentale chiudere il caso sin dal principio e rimandare qualsiasi tipo di discorso al termine della stagione. Da lì si capirà meglio quale sarà il futuro di Lookman all'Atalanta così come si capirà se Gasperini resterà ancora in sella sulla panchina della Dea.