L’Italia recupera posizioni nel Ranking Uefa che assegna il posto extra in Champions League

L’Italia grazie ai successi in Champions di Napoli, Juventus e Atalanta risale al terzo posto nel Ranking Uefa, quello che a fine stagione premierà le due migliori nazioni con un posto extra in Champions League.
A cura di Alessio Morra
Immagine

La tornata di Champions League è stata buona per l'Italia, non eccellente, però. Perché hanno vinto Napoli, Juventus e Atalanta, ma ha perso l'Inter, che delle quattro è l'unica sicura di disputare almeno i playoff. I risultati della quinta giornata permettono all'Italia di scalare l'ormai noto ranking Uefa che dà un posto extra nella prossima Champions. Ma le squadre italiane, nonostante ciò, producono il terzo posto, pari merito con la Spagna.

Tre vittorie su quattro per l'Italia in Champions nella 5ª giornata

Nessuno ha fatto punti come l'Italia in questa due giorni di Champions di fine novembre. Tre vittorie su quattro danno tanti punti alle squadre della Serie A, che però ne avevano persi tanti nelle prime giornate, nell'Europa che conta soprattutto per via di Juventus e Napoli, che però a questo giro hanno ottenuto successi importanti che le rilanciano nella corsa al posto dei playoff. I numeri parlano chiaro. Italia davanti a tutti nella quinta giornata di Champions, di un soffio davanti al Portogallo e alla Francia, che fa festa con le vittorie di PSG e Marsiglia, ma il Monaco ha pareggiato a Cipro.

Italia terza con la Spagna

La tornata europea si chiuderà con Europa e Conference League. Roma, Bologna e Fiorentina possono aumentare il bottino. E i punti servono. Perché nonostante tre vittorie su quattro l'Italia è riuscita ad agganciare la Spagna (hanno 9.000) ed ha superato di poco il Portogallo (8.800). Ma davanti ci sono sempre l'Inghilterra e la Germania. Le squadre di Premier League, che paiono sempre quasi certe del posto extra, nell'ultimo turno hanno raccolto quattro sconfitte (!), ma mantengono il primato con oltre 10 mila punti. Segue la Germania, frenata dal ko del Bayern con l'Arsenal. Ma il Leverkusen ha espugnato Manchester e ha bilanciato.

La classifica è ancora cortissima con Cipro e Danimarca addirittura davanti alla Francia, che ha tutte e sette le squadre ancora in corsa, e una di queste tra le favorite per il successo in Champions.

L'Italia recupera posizioni nel Ranking Uefa per il posto extra in Champions League: è terza
