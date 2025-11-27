Neuer fa una follia e il Bayern perde in Champions, dopo l’errore si assolve: “Dovevamo rischiare”

Manuel Neuer è stato quasi fin troppo sfrontato. Nei minuti finali di Arsenal-Bayern Monaco è uscito dalla sua porta e si è ritrovato quasi a centrocampo. Errore fatale, gol di Martinelli. Dopo la partita nessun tentativo di autocritica.

Manuel Neuer stavolta l'ha fatta grossa. Il portiere tedesco, che a marzo compirà 40 anni, ha subito un gol assurdo. Coraggioso, come pochi, il numero uno del Bayern all'Emirates è uscito talmente fuori dall'area di rigore che si è trovato abbastanza vicino al cerchio di centrocampo. Martinelli lo ha dribblato e ha segnato il più semplice dei gol che ha chiuso la partita in favore dell'Arsenal. Le critiche gli sono piovute addosso immediatamente, tra i più duri l'ex compagno di nazionale Ballack. Lui, il portierone, però, non ha fatto autocritica e anzi si è difeso.

Arsenal-Bayern Monaco 3-1

Arsenal-Bayern Monaco era la partita tecnicamente più interessante del turno di Champions League. Una partita tra due squadre a punteggio pieno e prime nei rispettivi campionati. I Gunners passano con Timber, pareggia il giovane talento Karl. Poi nel secondo tempo Mudeke riporta avanti l'Arsenal. Il Bayern va a caccia del pareggio e si sbilancia un po'. Al 76′ un errore costa carissimo, un errore duplice, perché un passaggio sbagliato nei pressi dell'area dell'Arsenal dà il là a una ripartenza pazzesca.

Neuer, che con il suo stile ha dato il là a una nuova interpretazione del ruolo, era già fuori dalla sua area di rigore e ha ben pensato di andare fin quasi a centrocampo per stoppare Gabriel Martinelli, che ha eluso la sua scivolata e galoppando è andato a insaccare. Quelle immagini hanno fatto il giro del mondo.

"Alla fine non ero nella posizione giusta"

Il portiere, che si è presentato con un inedito baffetto, ha risposto così a chi lo criticava: "Abbiamo dovuto correre più rischi in quel momento della partita perché eravamo in svantaggio. Ho visto che Martinelli stava correndo contro Kimmich, lui è un po' più veloce di Jo, quindi sarebbe stato un uno contro uno e una grande occasione. Ho cercato di anticiparlo, ma lui, Martinelli, ha toccato la palla, il che è stato cruciale. Sapevo che stavo correndo un grosso rischio, ma alla fine non ero nella posizione giusta". Insomma, spiegazione della motivazione, ma nessuna mano sulla coscienza.

L’errore di Manuel Neuer che esce fino alla metà campo e viene superato da Martinelli, che segnerà poi il 3–1 di Arsenal–Bayern.

Ballack: "Il suo atteggiamento gli si è ritorto contro"

Al di là delle critiche e degli sfottò sui social, che sono piovute sul capo del portiere, che presto prolungherà per un'altra stagione, di parole dure ne sono arrivate pure subito. Tra coloro che hanno puntato il dito c'è Michael Ballack, che ha condiviso anche un percorso con la nazionale della Germania, che in diretta TV ha detto: "Neuer è uscito dalla porta a tutto rischio. Non era necessario. Manuel ha preso la decisione sbagliata. Se va a prendere la palla, deve prenderla, lo sa anche lui. Ha scelto di correre il rischio, e per questo è stato punito. Lui è un portiere che gioca, in molte fasi funziona bene e salva la squadra. Stavolta questo atteggiamento gli si è ritorto contro".