L’Italia ha evitato l’onta di giocare la partita più triste del calcio, prevista dalle regole UEFA

L'Italia si giocherà la qualificazione ai Mondiali nella finale dei playoff contro la Bosnia dopo la vittoria contro l'Irlanda del Nord che le consente anche di evitare la partita più triste della storia: quattro anni fa, dopo l'eliminazione in semifinale contro la Macedonia del Nord, ci fu anche l'enorme umiliazione di dover giocare l'amichevole tra perdenti che serve alle squadre per completare il percorso e avere lo stesso numero di partite di tutte le altre. Otto nazionali dovranno affrontare una partita inutile che non mette in palio niente, ma che bisogna disputare per poter chiudere il discorso legato ai playoff.

L'amichevole che nessuno vuole giocare

Potremmo definirla come la finalina degli esclusi, ma in realtà è un'amichevole che non porta nessun tipo di ricompensa: è lo scotto che devono pagare le nazionali eliminate nella semifinale dei playoff Mondiali, costrette a giocare un'ultima partita prima di poter tornare a casa e concentrarsi sul resto della stagione. Era capitato all'Italia quattro anni fa, scesa in campo contro la Turchia vincendo grazie a un gol di Raspadori dopo aver perso l'accesso ai Mondiali contro la Macedonia del Nord, e stavolta toccherà all'Irlanda del Nord che ha perso la semifinale contro gli Azzurri. I giocatori di Gattuso evitano di subire questa umiliazione per il secondo anno di fila, anche se non tutti sono a conoscenza dell'esistenza di questa gara.

Il tabellone dei playoff Mondiali: le squadre eliminate giocheranno un’amichevole

All'amichevole partecipano tutte le nazionali che non sono riuscite ad arrivare in finale dei playoff e in palio non c'è nulla. Ma la partita di gioca ugualmente perché serve per completare il percorso di qualificazione e consentire a tutti di giocare lo stesso numero di gare: si giocherà nello stesso giorno della finale, un'ulteriore beffa per chi non è riuscito ad arrivare fino in fondo a questi spareggi. L'Irlanda del Nord se la vedrà contro il Galles, eliminato dalla Bosnia che affronterà proprio l'Italia, a completare il quadro ci sono ucraina-Albania, Slovacchia-Romania e Irlanda-Macedonia del Nord.

Perché si gioca la partita tra le perdenti

In realtà l'amichevole tra le squadre eliminate dai playoff non è imposta dal regolamento della UEFA che norma soltanto lo svolgimento delle gare ufficiali degli spareggi, quindi semifinali e finali. La partita tra le perdenti nasce in realtà da un accordo logistico e commerciale, per rispettare obblighi contrattuali con le TV e avere un calendario equo per tutte le nazionali: la UEFA ha stipulato contratti con le emittenti televisive e deve garantire un certo numero di partite per ogni finestra internazionale, dunque è obbligata a fornire due gare nel mese di marzo. Inoltre nella finestra FIFA tutte le squadre giocano due partite, dunque anche chi è stato eliminato dai playoff deve rispettare questa regola. Chi è già qualificato ai Mondiali ha organizzato amichevoli in tutto il mondo per poter riempire la sosta internazionale e la stessa cosa faranno anche le squadre che non sono riuscite a raggiungere la finale dei playoff.