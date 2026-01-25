L’ironia avvelenata di Conte in tv: “Si vede che dobbiamo pagare qualcosa che non dovevamo fare”

È la frase che pronuncia dopo la batosta con la Juventus, a corredo della riflessione sulla stagione surreale della sua squadra decimata dagli infortuni e fa il paio con l’altra sul calcio di rigore non concesso. “Che facciamo come meglio credono, spero sempre ci sia onestà”. E confonde l’arbitro Mariani col VAR Marini di Napoli-Verona, poi si spiega meglio in conferenza.

Antonio Conte chiude il collegamento in diretta tv con un sorriso amaro e una battuta avvelenata dopo a batosta presa dal Napoli a Torino contro la Juventus. "Si vede che dobbiamo pagare qualcosa che non dovevamo fare…", è la frase che pronuncia a corredo della riflessione sulla stagione surreale della sua squadra decimata dagli infortuni (contro i bianconeri ha perso anche Milinkovic-Savic e Mazzocchi alla viglia). È il commento che gli viene dal profondo e fa il paio con l'altro sul calcio di rigore non concesso (e sul quale non c'è stato nemmeno l'intervento del VAR) per il braccio al collo di Bremer su Hojlund e la spinta di Kalulu su Vergara. Luca Marelli, a DAZN, ha reputato l'intervento sull'olandese un fallo che avrebbe dovuto portare all'assegnazione del penalty in campo. "Che facciamo come meglio credono, spero sempre ci sia onestà. Lo speriamo per un calcio pulito e senza cose particolari. E se c'è l'errore, è meglio che sia umano. Adesso sbagliare con un video faccio fatica a capirlo e mi parte… e non è giusto". Poi la chiosa sul momento che sta attraversando la squadra: "Sappiamo che stiamo navigando in mezzo a onde alte ma nessuno scende dalla barca".

Il lapsus di Conte, confonde l'arbitro Mariani col VAR Marini di Napoli-Verona. Poi si corregge

A Conte viene mostrato in diretta a Sky l'episodio del penalty non assegnato quando il risultato era ancora di 1-0 in favore della Juventus. "Se ho detto a Mariani di andare al Var? Ci ha arbitrato con il Verona ed è andato due volte cambiando idea – il commento al network satellitare -, forse era la persona meno adatta per chiederlo. Sono cose di campo. Forse era meglio prima senza Var". Il tecnico, però, ha un lapsus e commette un errore: confonde il direttore di gara della sfida di Torino (Mariani) con il VAR Marini di Napoli-Verona, la gara che ha fatto schiumare rabbia per il rigore concesso all'Hellas per il mani molto discusso di Buongiorno e per la rete annullata a Hojlund. In entrambi i casi l'intervento dalla cabina di regia s'è rivelato decisivo rispetto alle decisioni del fischietto (Marchetti).

In conferenza Conte si spiega meglio parlando della designazione arbitrale

Durante la conferenza stampa, Conte torna sull'argomento: ovvero se s'è fatto sentire col direttore di gara relativamente all'intervento VAR (c'era Doveri) sulle situazioni di gioco contestate. "Ho chiesto all’arbitro perché non è andato a vederlo e non mi ha risposto. Poi come quarto uomo avevo l'arbitro che aveva preso due decisioni giuste (Marchetti, designato per il Verona, oggi era Quarto uomo) e andato al Var le ha cambiate e ho detto: Oggi è meglio che mi sto zitto".

La carica del tecnico: "Nessuno scende dalla barca"

"Nessuno scende dalla barca". Conte lo ribadisce con forza, elogiando una squadra che sta dando tutto nonostante le condizioni di oggettive difficoltà e tutti i rischi che comportano. "Per la prima volta in carriera ho fatto giocare un calciatore che non avevo mai visto neanche in allenamento come Giovane. E questo la dice lunga sulla nostra situazione…".

Il Napoli è ancora in corsa scudetto? L'allenatore ha un sussulto. "Questa è una domanda assurda adesso… Perché mancano sedici partite, ci sono tanti obiettivi. Se scendi dalla barca rischi di uscire fuori dall'Europa. Stiamo parlando di ragazzi seri che stanno dando tutto e vedo anche cosa stanno rischiando giocando ogni tre giorni. Giochi sempre gli stessi ogni tre giorni e ad alta intensità, non ti alleni, non hai rotazioni, è inevitabile che qualcuno si faccia male. Anche David Neres operato… quest'anno è davvero qualcosa di incredibile – la conclusione di Conte -. Significa che dobbiamo pagare qualcosa che in passato non dovevamo fare".