Hojlund e Vergara giù in area Juve nella stessa azione: nessun rigore per il Napoli, restano i dubbi

Protesta veemente da parte del Napoli alla fine del primo tempo del match contro la Juventus quando nella stessa azione sono stati atterrati in area Hojlund e Vergara. Tanti i dubbi soprattutto sulla trattenuta di Bremer sull’attaccante di Conte ma VAR e arbitro hanno lasciato proseguire.

Non sono mancate le classiche polemiche sull'arbitraggio e il VAR nella partita tra Napoli e Juventus, big match della 22a di Serie A che ha vissuto momenti di pura tensione soprattutto quando al 40′ gli ospiti hanno lamentato ben due falli in area di rigore su Vergara e Hojlund, avvenuti nel corso della medesima azione: Mariani e la Sala di Lissone lasciano invece correre tutto senza intervenire, con il contatto soprattutto tra Bremer e l'attaccante del Napoli che lascia più di qualche semplice dubbio che la scelta di non fischiare sia stata corretta.

Cos'è successo al 40′ di Juve-Napoli: doppio contatto in area nella stessa azione

Due rigori nella medesima azione: il Napoli ha fatto sentire la propria voce in campo e in panchina, scatenando forti polemiche verso l'arbitro Mariani poco prima della fine del primo tempo, con i bianconeri in vantaggio. Nella stessa azione, infatti, il direttore di gara supportato da Doveri al VAR ha giudicato non punibile un abbraccio da parte di Bremer su Hojlund e, subito quasi in contemporanea, il contatto tra Kalulu e Vergara, che lo blocca opponendosi fisicamente in piena area di rigore. I giocatori del Napoli, la panchina e Conte hanno protestato ma niente è valso nemmeno a far rivedere al monitor gli episodi.

Contatto Bremer-Hojlund, dubbi sul contatto: le immagini dalla porta evidenziano il fallo

Eppure qualche dubbio resta soprattutto nel modo in cui Bremer "allaccia" al collo Hojlund da dietro, non permettendo all'attaccante del Napoli di farsi trovare pronto all'eventuale deviazione in porta da posizione più che favorevole, all'altezza del dischetto. Il comportamento di Bremer fa pensare ad un totale disinteresse alla palla, concentrandosi a contrastare l'avversario, con un "abbraccio" che avrebbe potuto richiedere la revisione al monitor perché effettivamente al limite del regolamento. Soprattutto le immagini da dietro la porta bianconera confermerebbero l'idea di un contatto irregolare, punibile con un rigore. Sul contatto tra Kalulu e Bergara, invece, il giocatore del Napoli sembra lasciarsi cadere al di là dell'effettiva fallosità dell'intervento del difensore bianconero.