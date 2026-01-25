David Neres si opera a Londra: il calciatore del Napoli sarà fuori molto a lungo, i tempi di recupero

Il Napoli perde per tanto tempo David Neres. Il calciatore brasiliano è costretto a fermarsi. Neres è volato a Londra per operarsi alla caviglia, lo stop sarà di 2 o 3 mesi.

Tanto tuonò che piovve. O forse sarebbe meglio dire, considerata la sfilza di infortuni del Napoli, che piove tremendamente sul bagnato. Perché David Neres ha deciso di operarsi per il risolvere il problema alla caviglia. Il calciatore è partita domenica mattina alla volta di Londra, dove proverà chirurgicamente a sistemare tutto. I tempi di recupero saranno piuttosto lunghi. Nella migliore delle ipotesi lo stop sarà di due mesi, che vorrebbe dire tornare direttamente ad aprile.

Neres vola a Londra per operarsi

La notizia era nell'aria e dunque non stupisce particolarmente. Ma in casa Napoli si sperava in buone nuove. Non è stato così. Neres si è imbarcato su un volo diretto a Londra, dall'aeroporto di Capodichino, dove è stato avvistato da alcuni tifosi che invece stavano per prendere un aereo diretto a Torino, dove la squadra campione d'Italia, parecchio incerottata, giocherà contro la Juventus.

David Neres si opera e rischia di stare fermo almeno due mesi.

L'infortunio alla caviglia contro la Lazio

Il brasiliano si è infortunato lo scorso 4 gennaio, in un occasione di una partita con la Lazio. Un problema alla caviglia, si era detto. Niente da fare per Verona e Inter, ma dopo dieci giorni è stato schierato contro il Parma: è entrato ed è uscito nel secondo tempo. Poi il silenzio su Neres, prima delle notizie, tutt'altro che positive, che paventano l'operazione, che ora è una realtà. Il calciatore finirà sotto i ferri al Wellington Hospital, dove si è operato qualche mese fa il compagno di squadra Billy Gilmour.

Il Napoli dopo Giovane effettuerà un altro acquisto

I tempi di recupero sono lunghi. Due mesi se tutto andrà bene, ma Neres potrebbe fermarsi anche tre mesi. In ogni caso salterà una sfilza di partite e il Napoli perde a lungo uno dei suoi migliori calciatori. I partenopei hanno già acquistato il brasiliano Giovane, che di fatto sarà il suo sostituto, ma il d.s. Manna proverà in quest'ultima parte del mercato invernale di prelevare anche un altro esterno offensivo, si fanno i nomi di Cambiaghi, Sancho e Daniel Maldini.