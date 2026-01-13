L’arbitro di Napoli-Verona sul rigore di Buongiorno: “Non c’è niente mai”. La reazione in sala VAR

A Open VAR è stato reso noto l’audio, insieme a tutta la conversazione, tra arbitro e sala VAR in occasione del rigore di Buongiorno in Napoli-Verona: “Non c’è niente mai”. Poi cambia idea e assegna il penalty: cosa è successo.

Nella puntata di Open VAR su DAZN, dove si analizzano i casi arbitrali dell'ultimo turno di Serie A, il responsabile rapporti istituzionali CAN A e B, Andrea De Marco, si è focalizzato anche sugli episodi delle gare della 19a giornata di campionato ed era inevitabile la lente d'ingrandimento sulla partita tra Napoli e Verona.

Ci sono stati almeno due episodi che hanno fatto discutere durante e dopo il match dello stadio Maradona e che sono stati messi sotto la lente dalla giornalista Federica Zille e l'ex arbitro: uno è il rigore di Buongiorno e l'altro è il gol annullato a Hojlund.

L'audio dell'arbitro di Napoli-Verona sul rigore di Buongiorno: "Non c'è niente mai". Poi cambia idea

Sull’episodio del fallo di mano in area di rigore del Napoli, la sala VAR valuta il tocco di mano di Buongiorno e rispetto all'arbitro ha ritenuto ininfluente il contrasto di gioco con il calciatore del Verona che è saltato insieme a lui. L'arbitro Marchetti, come si sente chiaramente nel contributo, dice "Non c'è niente mai" in merito al contrasto tra il difensore del Napoli e Valentini ma i colleghi al VAR lo richiamano al video per mostrargli altre angolazioni dell'episodio e successivamente il direttore di gara cambia idea.

La sala VAR valuta così il tocco di mano di Buongiorno: “Non c’è fallo sul giocatore, nessun fuorigioco. La prende di mano con la sinistra e non la tocca mai di testa“. De Marco commenta così la conduzione della situazione da parte degli arbitri e la scelta finale: “Bisognava capire se ci fosse il fallo di Valentini, hanno valutato come punibile il rigore perché il braccio è molto largo e sopra la spalla. In questo caso la commissione è d’accordo con la valutazione, non c’è fallo”.

Il responsabile rapporti istituzionali CAN A e B commenta anche i commenti della dirigenza del Napoli sulla lunghezza della review: “A volte ci sono delle decisioni che sono considerate più lunghe del previsto. Bisogna sempre prendersi qualche attimo in più prima di prendere decisioni sbagliate”.

Le polemiche in questo match non finiscono qui. Sull'annullamento del gol a Rasmus Højlund per tocco di mano, che ha fatto molto discutere, Demarco si è espresso così: "Anche se si tocca involontariamente con la mano è giusto annullare. Fino a quando non verranno apportate delle modifiche e ci sarà, la applicheremo".

L'ex arbitro ha messo in chiaro anche le voci che erano emerse sulla valutazioni di 8.6 che avrebbe dato Rocchi all’arbitro Marchetti: "L’indiscrezione non è reale, non ha fondamento, Rocchi comunica il voto direttamente agli arbitri, la valutazione è stata più bassa".

Se la lettura dell'ultimo episodi è assolutamente plausibile, qualche dubbio resta sul rigore. Inoltre, se tutto è stato fatto correttamente, perché la valutazione del direttore di gara della sezione Ostia Lido non è alta? Ai posteri, etc etc.