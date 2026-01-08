Serie A
Hojlund polemico, pubblica il video del gol annullato contro il Verona: “Non l’ho neanche toccata”

Hojlund rompe il silenzio dopo il pareggio annullato per tocco di mano dall’arbitro in Napoli-Verona: mostra il video dell’azione incriminata, poi racconta la sua versione.
A cura di Ada Cotugno
Immagine

Il 2-2 tra Napoli e Verona ha lasciato un'infinita scia di polemiche per il gol segnato da Rasmus Hojlund e annullato dall'arbitro per un tocco di mano. Nella ripresa gli azzurri erano subito riusciti a pareggiare dopo essere finiti sotto per 2-0 nel primo tempo, segnato dal contestato rigore concesso su Buongiorno, ma l'urlo del danese è rimasto strozzato perché il VAR non lo ha convalidato: anche Antonio Conte è rimasto stupito dalla decisione dell'arbitro per una situazione dubbia e che a diverse ore di distanza non è stata risolta. L'attaccante si è esposto in prima persona sui social pubblicando il replay dell'azione incriminata per far valere le sue ragioni.

In una serie di storie condivise su Instagram Hojlund ha protestato, dando la sua versione dei fatti su una situazione di gioco che ha creato la polemica più grande di questa giornata. Ha raccontato di non aver neanche toccato il pallone e di essere rimasto sorpreso per la decisione dell'arbitro di annullare una rete che al Napoli ha creato enormi discussioni, con la panchina che ha protestato a gran voce per una decisione criptica.

La storia pubblicata da Hojlund subito dopo il gol annullato contro il Verona
La storia pubblicata da Hojlund subito dopo il gol annullato contro il Verona

Hojlund mostra il video del gol annullato

Gli è bastato pubblicare per intero il replay dell'azione del presunto tocco di mano e aggiungere poche righe di messaggio per chiarire il suo pensiero. Anche Hojlund ha voluto partecipare alle discussioni di giornata sul 2-2 annullato all'inizio della ripresa che aveva fatto prendere al Napoli una piega diversa nella complicata partita contro il Verona. L'arbitro ha deciso di non convalidare il gol perché il danese avrebbe toccato il pallone con una mano sfruttando la deviazione "nell'immediatezza", ma i video da diverse angolazioni non sono riusciti a fugare tutti i dubbi dei tifosi.

Il tocco di mano incriminato durante Napoli–Verona
Il tocco di mano incriminato durante Napoli–Verona

L'interpretazione resta avvolta dalla nebbia e non c'è chiarezza, tanto che l'episodio ha fatto parlare tutta la panchina azzurra. L'ex Manchester United ha contribuito alla polemica dando la sua versione: "Non ho neanche toccato il pallone con la mano". Dunque secondo lui non si tratta di un tocco involontario, ma sostiene di non aver preso la palla con la mano smentendo dunque il verdetto dell'arbitro che a diverse ore di distanza non è stato ancora capito dal protagonista del gol annullato.

Immagine
Immagine
