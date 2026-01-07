Antonio Conte in diretta TV sul gol annullato a Hojlund: “Cosa doveva fare? Amputarsi il braccio?”

Antonio Conte dopo Napoli-Verona ha parlato del gol annullato a Hojlund e ha espresso chiaramente il suo pensiero: “Ma cosa doveva fare Hojlund? Doveva amputarsi il braccio”.

Il Napoli rimonta a metà con il Verona. Il pari è un punto d'oro se si considera lo 0-2 del primo tempo e l'occasione d'oro per Giovane in pieno recupero, ma i campioni d'Italia volevano la posta piena. Conte dopo la partita prosaicamente ricorda che partite così si possono perdere, ma riguardando in diretta TV le immagini contesta la decisione del gol annullato a Hojlund.

Conte su Napoli-Verona

L'analisi di Conte su Napoli-Verona: "Per come si era messa la partita non c'è delusione. Queste partite si possono anche perdere. Nel primo tempo ci sono stati questi due episodi negativi, anche se potevamo fare meglio. Anche sul rigore c'è una valutazione un po' particolare, ma la accettiamo. Questi episodi potevano ammazzare chiunque, ma siamo stati bravi a tenere la testa sulle spalle. Abbiamo fatto due gol, ce ne sono stati annullati due".

Il tocco di Buongiorno e la decisione del VAR e dell’arbitro Marchetti.

"Hojlund doveva amputarsi il braccio?"

Poi in diretta a DAZN rivede le immagini del gol annullato a Hojlund e Conte non la prende tanto bene, dicendo parole nettissime: "Ma Hojlund il braccio dove se lo sarebbe dovuto mettere? Sono situazioni soggettive e noi le accettiamo. Ma che deve fare con quel braccio Hojlund? Se lo deve amputare? Va bene, andiamo avanti, dobbiamo continuare a farequello che stiamo facendo, i ragazzi meritano gli elogi".

Domenica c'è Inter-Napoli

Riguardo Inter-Napoli di domenica prossima invece il tecnico partenopeo ha dichiarato: "A me non interessa parlare di favoriti o meno, noi sappiamo di affrontare una squadra forte che ha fatto due finali di Champions League negli ultimi tre anni. Andremo lì con grande voglia, con grande determinazione, faremo la conta per capire chi giocherà, come abbiamo fatto oggi, e chi giocherà darà il massimo".

Antonio Conte durante la partita tra Napoli e Verona, terminata 2–2.

Poi Conte ha risposto a una domanda sul tecnico nerazzurro: "Chivu ha detto che non commenta le mie parole? Io ho solamente ricordato la storia dei tre top club. Milan, Juventus e Inter sono dei tre club. Io ho fatto dei complimenti. Poi se non vuole commentare fa bene. Dire questo è ricordare la storia in cento anni di storia. Se dico qualcosa sull'arbitro è un putiferio, se lo dice qualcun altro non accade niente. Queste cose succedono solo in Italia, in Inghilterra queste cose non mi capitavano".

Neres in dubbio per Inter-Napoli

La rosa del Napoli resterà ristretta. Conte spera di riavere almeno David Neres, giocatore determinante per i partenopei in questa parte di stagione: "Se recupero qualcuno? Mazzocchi sicuro, forse Neres. Da quindici passiamo a sedici".