Serie A
video suggerito
Live

Napoli-Verona 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

La diretta live di Napoli-Verona di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
7 Gennaio 2026 17:30
Ultimo agg. 18:37
0 CONDIVISIONI
Immagine

La diretta live della partita Napoli-Verona per la 19ª giornata di Serie A. Testa coda al Maradona tra il Napoli terzo e il Verona che è terzultimo. Conte non dispone di Neres. Il Verona punta su Giovane. Diretta TV su DAZN e in streaming su DAZN.

18:37

Avvio blando: predominio territoriale del Napoli

Fin qui zero emozioni, ma come ampiamente prevedibile c'è il Napoli che fa la partita e deve avere pure tanta pazienza, perché di spazi non ce ne sono.

A cura di Alessio Morra
18:30

Napoli-Verona in diretta, inizia la partita

Si parte al Maradona, dove si gioca Napoli-Verona: la terza contro la terzultima della classe della Serie A.

A cura di Alessio Morra
18:15

Come arriva il Verona

Il Verona ha perso malamente le ultime due partite, in modo secco: 3-0 con il Milan e 0-3 interno con il Torino. La squadra gialloblu è nelle ultime tre della Serie A.

A cura di Alessio Morra
18:00

Come arriva il Napoli alla partita di oggi

La squadra guidata da Antonio Conte tra Supercoppa e Serie A ha ottenuto quattro vittorie consecutive, tutte con il punteggio di 2-0. Nessuna di questa giocata in casa, a Napoli dove oggi c'è di scena il Verona.

A cura di Alessio Morra
17:45

Napoli-Verona, le formazioni ufficiali

Le scelte di Conte e Zanetti, queste le formazioni di Napoli-Verona:

NAPOLI (3-4-2-1) Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Elmas, Lang; Hojlund. A disposizione: Meret, Contini, Juan Jesus, Olivera, Lucca, Marianucci, Spinazzola, Prisco, De Chiara. Allenatore: Antonio Conte

HELLAS VERONA (3-5-2) Montipò; Nunez, Bella-Kotchap, Valentini; Bradaric, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese; Sarr, Orban. A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Yellu, Serdar, Nelsson, Giovane, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Mosquera, Cham, Al-Musrati. Allenatore: Paolo Zanetti

A cura di Alessio Morra
17:30

Dove vedere Napoli-Verona di Serie A in TV e streaming

Alle ore 18:30 prenderà il via la partita della 19ª giornata di Serie A tra il Napoli e il Verona. L'incontro si potrà seguire in diretta TV solo su DAZN, che detiene i diritti in esclusiva dell'incontro, anche in streaming.

A cura di Alessio Morra
Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Napoli
Serie A
0 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views