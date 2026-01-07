Napoli-Verona 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

La diretta live della partita Napoli-Verona per la 19ª giornata di Serie A. Testa coda al Maradona tra il Napoli terzo e il Verona che è terzultimo. Conte non dispone di Neres. Il Verona punta su Giovane. Diretta TV su DAZN e in streaming su DAZN.
Avvio blando: predominio territoriale del Napoli
Fin qui zero emozioni, ma come ampiamente prevedibile c'è il Napoli che fa la partita e deve avere pure tanta pazienza, perché di spazi non ce ne sono.
Napoli-Verona in diretta, inizia la partita
Si parte al Maradona, dove si gioca Napoli-Verona: la terza contro la terzultima della classe della Serie A.
Come arriva il Verona
Il Verona ha perso malamente le ultime due partite, in modo secco: 3-0 con il Milan e 0-3 interno con il Torino. La squadra gialloblu è nelle ultime tre della Serie A.
Come arriva il Napoli alla partita di oggi
La squadra guidata da Antonio Conte tra Supercoppa e Serie A ha ottenuto quattro vittorie consecutive, tutte con il punteggio di 2-0. Nessuna di questa giocata in casa, a Napoli dove oggi c'è di scena il Verona.
Napoli-Verona, le formazioni ufficiali
Le scelte di Conte e Zanetti, queste le formazioni di Napoli-Verona:
HELLAS VERONA (3-5-2) Montipò; Nunez, Bella-Kotchap, Valentini; Bradaric, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese; Sarr, Orban. A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Yellu, Serdar, Nelsson, Giovane, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Mosquera, Cham, Al-Musrati. Allenatore: Paolo Zanetti
Dove vedere Napoli-Verona di Serie A in TV e streaming
Alle ore 18:30 prenderà il via la partita della 19ª giornata di Serie A tra il Napoli e il Verona. L'incontro si potrà seguire in diretta TV solo su DAZN, che detiene i diritti in esclusiva dell'incontro, anche in streaming.