Perché è stato dato rigore su Buongiorno in Napoli-Verona: dubbi sull’applicazione del regolamento

La partita tra il Napoli e il Verona è contrassegnata anche da un episodio che fa discutere. Perché a metà del primo tempo è stato decretato un rigore al Verona per un mani di Buongiorno, tocco di mano che c'è, ma che è giunto anche dopo un contatto tra lo stesso Buongiorno e Valentini, che evidentemente non è stato giudicato falloso dall'arbitro Marchetti.

Il fallo di mano di Buongiorno

Con il Verona sorprendentemente in vantaggio, il Napoli si trova a doversi difendere, quando è il minuto 22. L'azione è confusa. Buongiorno, tornato titolare dopo qualche settimana, in una mischia tocca il pallone con la mano. L'arbitro lascia correre. I calciatori del Verona protestano e poco dopo buttano il pallone fuori per certificare la revisione. Marchetti aspetta, dopo due minuti va a vedere le immagini e ci pensa poco: è rigore. Quando arriva al centro del campo per dare il responso dice che la posizione del braccio è punibile, quindi è rigore.

Senz'altro la posizione della mano di Buongiorno era ballerina, braccio non attaccato al corpo. Ma nella dinamica dell'azione si vede il difensore della Nazionale che salta mentre viene sbilanciato da Valentini. Per questo c'erano dubbi sull'assegnazione del penalty.

Il tocco di Buongiorno, la decisione del VAR e dell’arbitro Marchetti.

Il VAR valuta, Marchetti assegna il rigore

A pagina 90 il regolamento parla dell'infrazione per fallo di mano e contempla anche un caso come questo. Cioè quello di un tocco di mano di un calciatore che aumenta lo spazio occupato dal proprio corpo in modo innaturale, ma anche come conseguenza di un altro movimento: "Si considera che un calciatore stia aumentando lo spazio occupato dal proprio corpo in modo innaturale quando la posizione delle sue mani / braccia non è conseguenza del movimento del corpo per quella specifica situazione o non è giustificabile da tale movimento. Avendo le mani / braccia in una tale posizione, il calciatore si assume il rischio che vengano colpite dal pallone e di essere punito".

Un’altra angolazione del mani di Buongiorno in Napoli–Verona.

Il movimento di Buongiorno non pare innaturale né ingiustificabile, perché stava saltando e mentre saltava il calciatore è andato a contatto con Valentini. Quel contatto è stato visto da Marchetti che non ha giudicato quel contatto falloso o quantomeno non lo ha giudicato influente in quell'occasione.

L'ex arbitro Luca Marelli a DAZN ha dichiarato che il rigore era giusto assegnarlo, ma non andava fatto con il VAR. O rigore subito o niente, perché non c'erano le condizioni per l'on-field review.