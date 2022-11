L’Iran segna e Stramaccioni impazzisce in diretta: urlo liberatorio a microfono aperto Ancora una volta l’ex tecnico di Inter e Udinese, oggi spalla tecnica alle cronache Rai sui Mondiali, si è lasciato andare in occasione del vantaggio al 97′ dell’Iran sul Galles con un urlo di gioia in diretta. Dopo lo show durante Argentina-Arabia Saudita ha concesso il bis, per la gioia dei social.

A cura di Alessio Pediglieri

Andrea Stramaccioni è oramai diventato uno dei protagonisti di questi Mondiali in Qatar, con i suoi commenti tecnici alle telecronache sulla Rai. Il debutto è stato a dir poco dirompente con l'ex tecnico nerazzurro che si è scatenato nell'esaltare il successo storico dell'Arabia Saudita nei confronti dell'Argentina di Leo Messi, fino a diventare virale sui social tra apprezzamenti e classiche critiche. Ma anche alla seconda occasione, per la sfida tra Galles e Iran, non è stato da meno soprattutto nel finale di una gara vissuta in equilibrio praticamente fino al 90′ quando la formazione asiatica è riuscita a superare il Galles 2-0 sfruttando al meglio la superiorità numerica.

C'è da fare una premessa: Andrea Stramaccioni è stato selezionato e poi scelto dalla squadra sportiva della Rai perché conosce da vicino il mondo del calcio esterno, avendo allenato in Grecia, in Repubblica Ceca, ma soprattutto per la sua esperienza legata al calcio arabo e medio orientale dove si è conclusa la sua avventura da allenatore prima di intraprendere quella da commentatore. Nel 2019 si era seduto sulla panchina dell'Esteghlal, un club iraniano con un contratto biennale che rescisse per inadempienze della squadra e nel 2021 su quella dell'Al-Gharafa, squadra qatariota. Così, con i Mondiali in Qatar e una serie di Nazionali provenienti da quello spicchio di mondo che lui ha imparato a vivere da vicino, è stato inserito nelle telecronache di Arabia Saudita e Iran. La prima nella straordinaria impresa in cui a capitolare è stata la Seleçiòn di sua Maestà, Leo Messi, la seconda nella partita contro il Galles.

E ancora una volta, i suoi commenti sono finiti quasi in tempo reale in rete, divenendo virali e commentatissimi. Non tutti positivi, ovviamente, con qualche frase risultata più che inopportuna e che ha lo ha messo in croce da parte dei più intransigenti che male hanno digerito certe espressioni. Come "L'Iran sta bombardando la porta del Galles" che è sfuggita al tecnico in diretta televisiva e che lo ha portato in un vortice di polemiche social davanti alle quali non è servita a nulla la pronta precisazione "ovviamente in senso sportivo".

Un po' come era accaduto anche ad Alberto Rimedio, 1° cronista Rai in occasione di Belgio-Canada con il riferimento alle "tante razze" che ha scatenato la bufera social fino alle scuse fatte in diretta per la "gaffe". E un po' come era accaduto a Dario Di Gennaro, telecronista di Uruguay-Corea del Sud, quando nell'annunciare la formazione asiatica si è ingarbugliato in una serie infinita di "Kim" che ha fatto il giro del mondo.

In occasione di Galles-Iran, però, Stramaccioni non è finito nella rete per qualche strafalcione ulteriore, bensì per la sua mai celata preferenza per le nazionali arabe e asiatiche e così, di fronte alla Nazionale iraniana che non riusciva a segnare contro il Galles pur meritando il vantaggio, la tensione è pian piano salita alle stelle sfociando nei minuti conclusivi quando i gallesi sono rimasti in 10 e hanno subito il clamoroso k.o. Così, nel classico recupero fiume cui oramai ha abituato tutti questo Mondiale, quando Cheshmi ha raccolto un pallone rilanciato malissimo dalla difesa avversaria, trovando da fuori area il destro rasoterra a fil di palo, Stramaccioni non ha retto all'emozione e si è lasciato definitivamente andare. Mentre Dario Di Gennaro raccontava la prodezza, in diretta si è sentito chiaramente un urlo strozzato d'esultanza al momento del gol del vantaggio: era Stramaccioni che ancora una volta si era tolto i panni del cronista per vestire quelli dell'ultrà. "Incredibile" dirà poi, con la voce ancora rotta dalle emozioni, "il giocatore meno atteso… ed esplode tutta la parte persiana perché in questo gol c'è forse più di una vittoria sportiva… c'è più un urlo di liberazione…". Come il suo, in rigorosa diretta TV.