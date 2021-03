Il Barcellona vince, Lionel Messi esulta e il mondo blaugrana gioisce. E' accaduto tutto nella sfida di Copa del Rey contro il Siviglia, ritorno di semifinale, con un incredibile epilogo arrivato solo dopo i supplementari: 3-0 per i catalani che hanno così ribaltato la situazione (2-0 all'andata a Siviglia) ottenendo la finale del torneo. Un successo che in Spagna ha fatto molto parlare non solo perché è apparso come il tanto atteso risveglio della squadra di Koeman ma anche – e soprattutto – per aver visto Lionel Messi esultare come non lo si vedeva d tempo.

La ‘Pulga' argentina non è stato decisivo, nessun gol o assist, solamente un ‘giallo' durante i 120 minuti di partita, ma alla fine ha esultato come se avesse siglato lui stesso la rete che è valsa la finale, segnata da Braithwaite al 95′ dopo i gol arrivati prima con Dembele nel primo tempo e poi da Piquet al 90′, senza dimenticare la grande paura al 73′ quando Ocampos ha fallito il rigore per il Siviglia. Un'esultanza che ha fatto il giro del mondo via web e che ha rasserenato in parte i tifosi del Barça.

L'atteggiamento di Messi visto in campo, cozza, infatti, con quello che ultimamente l'argentino aveva assunto. Più rimessivo, di certo distaccato, quasi ad aver preso già le distanze dal mondo catalano. Che non sta attraversando una crisi profonda e che lascerà il segno, tra inchieste, debiti e polemiche prossime elezioni.

Proprio questo aspetto, però, è stato collegato a quanto accaduto contro il Siviglia: l'entusiasmo di Messi, infatti, è stato collegato ad una sua possibile gioia collegata anche all'imminente ritorno alla presidenza di Laporta. Con l'addio di Bartolomeu, infatti, potrebbe riprendere le redini del club l'ex presidente con cui Messi ha sempre avuto un ottimo rapporto. E che potrebbe essere la giusta premessa per cercare di far rimanere la ‘Pulga' ancora in azulgrana, cancellando gli ultimi feroci attriti e respingendo le lusinghe del PSG.