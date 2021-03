Il Barcellona della remuntada è tornato. Koeman ha finalmente rivisto l'anima vera della squadra catalana che fino a qualche anno fa è sempre riuscita a stravolgere ogni pronostico. Questa volta lo scenario era la semifinale di ritorno di Copa del Rey, un appuntamento molto sentito in Spagna per un trofeo che da sempre vede diversi club contendersi un titolo prestigioso. Messi e compagni avevano il durissimo compito di ribaltare il 2-0 dell'andata. Al ‘Camp Nou' va in scena allora la partita perfetta con i blaugrana che non solo hanno pareggiano il risultato della sfida giocata a Siviglia contro la squadra di Lopetegui, ma nei tempi supplementari riescono anche a segnare il gol che vale il definitivo 3-0 e l'accesso alla finale contro la vincente tra Athletic Bilbao e Levante.

Nella notte, sui social, Carles Puyol, ex difensore, capitano e bandiera del Barcellona, ha pubblicato un tweet ironico in cui prende in giro Suso. L'ex Milan dopo il match d'andata, aveva infatti a sua volta condiviso un virgolettato di Pedri, sottolineato da Chringito Tv, in cui si lamentava della direzione arbitrale inserendo nel post delle faccine in lacrime. Un tweet di sfottò, di sfida, ripreso dallo stesso Puyol che con un retweet ha scritto: "Buenas Noches".

La partita è stata un'altalena di emozioni con il Barcellona capace di trovare subito il gol dell'1-0 con Dembélé prima di ragionare con calma, studiare gli avversari e cercare in che modo pungere il Siviglia senza rischiare di subire gol. Al 73′ la squadra di Lopetegui, fino a quel momento brava a non concedere spazi, ha avuto la grande occasione di pareggiare la partita con un calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Ocampos che si fa però neutralizzare il penalty da Ter Stegen.

È l'episodio che scuote definitivamente i catalani che si lanciano in avanti con poco più di un quarto d'ora più recupero per trovare un gol che arriverà però solo al 93′ grazie ad un colpo di testa in mischia di Piqué che mettere in rete il pallone che vale il 2-0 e i tempi supplementari. A quel punto il Siviglia subisce un contraccolpo psicologico forte che lo porterà a subire anche il gol di Braithwaite nel primo tempo supplementare che chiude definitivamente la contesa con il 3-0 che consegna l'accesso alla finale al Barcellona.