video suggerito

Real Madrid-Barcellona dove vederla oggi in TV e live streaming: le formazioni del Clasico Il Clasico spagnolo tra Real Madrid e Barcellona si gioca oggi alle 21:00 allo Stadio Bernabeu per il 32° turno di Liga. Diretta esclusiva sia in TV sia in streaming su DAZN. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

E' il giorno del ‘Clasico' di Spagna tra Real Madrid e Barcellona per la 32ª giornata della Liga: la partita si gioca con fischio di inizio alle 21:00 allo Stadio Bernabeu di Madrid e verrà trasmessa in esclusiva in TV e in streaming solo per gli abbonati, su DAZN.

La Spagna si ferma, oggi domenica 21 aprile, per assistere al grande Clasico di calcio che vede di fronte le Merengues di Carlo Ancelotti che guidano la Liga, sfidare in casa gli azulgrana di Xavi, secondi a -8 e che, in caso di successo, potrebbero riaprire la contesa per il titolo nelle ultime giornate di Liga. Un clima torrido avvolge i catalani, malamente usciti dalla Champions League perdendo 4-1 contro il PSG, mentre per i Blancos c'è un clima di festa che non vuole fermarsi, dopo il raggiungimento della semifinale ai danni dei campioni uscenti del Manchester City.

Partita: Real Madrid-Barcellona

Dove: Stadio Bernabeu (Madrid)

Quando: domenica 21 aprile 2024

Orario: 21:00

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: Liga Spagnola (32a giornata)

Real Madrid-Barcellona, dove vederla in diretta TV

Il Clasico del calcio spagnolo tra Real Madrid e Barcellona è un appuntamento imperdibile anche per i tantissimi appassionati italiani. Che potranno gustarsi la diretta integrale ed esclusiva su DAZN, collegando la propria Smart TV a internet – o tramite consolle di gioco o dispositivi wireless.

Dove vedere Real Madrid-Barcellona in diretta streaming

Real Madrid-Barcellona, valida per il 32° turno di Liga, si potrà seguirla anche in diretta streaming o collegandosi direttamente al sito ufficiale di DAZN oppure attraverso l'app dedicata per seguire il Clasico sui dispositivi mobile (smartphone e tablet)

Liga spagnola, le probabili formazioni di Real Madrid-Barcellona

Carletto Ancelotti dovrà fare i conti con le tossine d'Europa che hanno tolto tantissime energie fisiche anche se quelle mentali sono a mille per il passaggio del turno. Nel suo 4-2-3-1 potranno dunque esserci diversi cambiamenti iniziali, per ridare fiato ai titolarissimi anche se l'appuntamento è da non sbagliare. In attacco ci potrebbe essere Joselu, supportato dal trio Valverde-Bellingham-Diaz. Per Xavi, situazione inversa: la stanchezza ci sarà per molti per le fatiche da Champions ma a questo si aggiunge un clima torrido e difficile che il tecnico dovrà riuscire a trasformare in propellente. Anche nel Barça possibili cambi nel 4-3-3 iniziale dove il tridente potrebbe esser formato da Torres-Victor Roque-Joao Felix.

Real Madrid (4-2-3-1): Lunin; Mendy, Fernandez, Rudiger, Vazquez; Modric, Tchouameni; Diaz, Bellingham, Valverde; Joselu. All. Ancelotti

Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Alonso, Christensen, Cubarsì, Fort; Lopez, Goundogan, Roberto; Joaoa Felix, Victor Roque, Fernando Torres. All. Xavi