Infortunio shock per de Jong in Real Madrid-Barcellona: la caviglia si piega in modo innaturale Terribile infortunio per Frankie de Jong in Real Madrid-Barcellona nei minuti di recupero del primo tempo. L'olandese si è fatto ancora una volta ale alla caviglia destra dopo uno scontro con Valverde. Uscito in barella, per lui la stagione potrebbe concludersi col Clasico.

A cura di Alessio Pediglieri

Terribile infortunio per de Jong, giocatore del Barcellona che durante i minuti di recupero del primo tempo del Clasico contro il Real Madrid ha subito un durissimo colpo sulla caviglia destra. Crollato dolorante a terra è stato soccorso dallo staff medico azulgrana per poi essere trasportato fuori campo in barella: le immagini evidenziano la torsione innaturale del piede del giocatore.

Il centrocampista del Barcellona Frankie de Jong è stato costretto ad abbandonare il campo nel recupero del primo tempo di Real Madrid-Barcellona a causa di un bruttissimo infortunio alla caviglia: mani nei capelli e urla di dolore per l'olandese che ha chiesto subito l’intervento dello staff medico che ha potuto solamente constatare la gravità dell'accaduto. Una distorsione fortissima, con probabile coinvolgimento dei legamenti, per la quale l'olandese non è riuscito a lasciare il campo sulle sue gambe ma è dovuto uscire sulla barella.

Davanti al dramma sportivo del giocatore del Barcellona, il pubblico di casa ha lasciato da parte ogni campanilismo, accogliendo tra gli applausi del Bernabeu l'uscita dal campo di de Jong, dopo lo scontro a centrocampo con il madridista Valverde che lo ha colpito, fortuitamente, la caviglia destra.

Un problema che già in passato per ben due volte l'olandese ha avuto gravissimi problemi alla stessa. La prima volta lo scorso settembre, poi ancora a inizio di marzo 2024. All'inizio di marzo de Jong aveva riportato una distorsione alla parte laterale sempre sulla caviglia destra. Era rimasto fuori per circa cinque settimane ed era tornato in campo per l'andata dei quarti di finale di Champions League al Parco dei Principi contro il PSG.

Nelle prossime ore si sottoporrà ad ulteriori esami strumentali per valutare l’entità del problema ma la sensazione è che la sua stagione può considerarsi conclusa questa sera dopo solo un tempo del Clasico.