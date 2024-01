L’Inter segna il gol della vittoria sul Verona con un avversario a terra: cosa dice il regolamento In molti si sono chiesti perché l’arbitro Fabbri non abbia interrotto l’azione che ha portato al gol di Frattesi, per la presenza di Duda rimasto a terra. La risposta è nel regolamento: il direttore di gara non ha considerato l’infortunio grave a tal punto da fermare il gioco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Inter-Verona sarà una partita che farà discutere ancora a lungo. Più che per la vittoria sofferta dei nerazzurri, per i tantissimi episodi che hanno suscitato polemiche e perplessità soprattutto nel finale quando è accaduto di tutto in una girandola di emozioni infinita. Tra i momenti che hanno creato attriti anche il gol partita di Frattesi, non per il fallo di Bastoni su Duda non visto da arbitro e VAR ma per la presenza in area del giocatore del Verona a terra senza che si fermasse il gioco.

Un particolare che ha lasciato più che perplessi moltissimi tifosi del Verona e altrettanti tifosi di calcio che si sono chiesti perché Fabbri non abbia fermato l'azione, ancor prima che si concludesse con la rete che ha poi deciso la partita regalando all'Inter tre punti e il titolo di Campione d'Inverno. In effetti, ben prima della conclusione di Frattesi che ha superato Montipò per la seconda volta, in area del Verona c'è a terra Duda. Il giocatore degli scaligeri era entrato poco prima in contatto con Bastoni che nei suoi confronti aveva alzato troppo il gomito, colpendolo sulla zona del collo.

Un colpo che ha messo KO l'attaccante gialloblù ma che non è stato ravvisato né dal VAR né dall'arbitro Fabbri che si trovava a pochissima distanza dal fatto, seguendo da vicino tutto l'evolversi dell'azione finita con la rete interista. Anche prima del gol, con la traversa colpita e il successivo evolversi, Duda non si è mosso: è rimasto a terra per la botta subita dando accenno ad alzarsi solamente ben dopo che tutto si fosse concluso. E allora, la domanda di molti: non doveva essere fischiato lo stop per dare soccorso al giocatore infortunato?

La risposta si cela nel regolamento, precisamente nel capitolo riguardante proprio i calciatori infortunati dove si legge chiaramente che l'interruzione del gioco avviene unicamente in precise condizioni che per Fabbri non erano presenti in quel momento. Duda era stato sì colpito ma non in modo grave da dover fermare immediatamente la partita per accertarsi delle condizioni del giocatore ed eventualmente fare intervenire i sanitari. In questo senso, la casistica del regolamento è molto chiara con la Regola 5 che recita testualmente come l'arbitro:

lascia proseguire il gioco fino alla prima interruzione se un calciatore è solo lievemente infortunato

Per Fabbri dunque, non c'erano gli estremi per mettere in pratica tutti gli altri casi inseriti nel regolamento perché secondo il suo parere Duda non era grave. Altrimenti avrebbe potuto interrompere il gioco considerarlo al pari di un "calciatore gravemente infortunato". Per questo motivo, il gol di Frattesi è da considerarsi regolare come l'azione che è proseguita successivamente al colpo subito dall'attaccante del Verona.